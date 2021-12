Globo anuncia fim da temporada do game show Zig Zag Arena

A Globo anunciou que o último programa da primeira temporada do Zig Zag Arena, game show comandado pela apresentadora Fernanda Gentil, vai ao ar neste domingo (19). O departamento de comunicação da emissora não informou se o encerramento está relacionado a baixa audiência.

Segundo a Globo, não existe previsão de data de estreia da nova temporada do game show em 2022. “No momento, não existe previsão para nova temporada, tampouco temos toda a programação de 2022 definida.”



A atração estreou no dia 3 de outubro nas tardes de domingo com o intuito de fazer qualquer adulto brincar com jogos comunas na infância, mas que eram disputados em uma gigante arena no palco com alta tecnologia e inovação.



“Esporte com entretenimento traz leveza em meio a essas notícias pesadas. Fazer a pessoa se divertir e tocar no telespectador em um lugar especial que é a memória afetiva é muito bom”, disse a apresentadora na época da estreia.



Nos dois anos em que está no entretenimento do canal, Fernanda teve alguns percalços, sobretudo no comando do Se Joga. Em 2020, a atração tinha a proposta mais bem-humorada, com esquetes e quadros, mas acabou não estancando as derrotas de audiência para a Record no horário e terminou suspenso.



Um ano depois, voltava às tardes de sábado remodelado, mais intimista e com entrevistas, homenagens e bastidores, semelhante ao antigo Vídeo Show. Mas também não vingou e saiu da programação para Fernanda surgir no Zig Zag.