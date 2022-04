Givaldo Alves vai processar o Instagram por bloqueio de perfil

Os advogados do ex-morador de rua desejam pedir na ação até R$ 300 mil em indenização por conta do bloqueio que já soma 477 mil seguidores

Givaldo Alves que ficou conhecido por um vídeo onde tinha relações sexuais com a mulher de um personal em Brasília, teve seu perfil do Instagram bloqueado. Os advogados do e-morador de rua estão preparando uma ação judicial por conta do bloqueio, a conta já acumula 477 mil seguidores e também e usado para negociar possíveis publicidades e parcerias.

Segundo os advogados de Givaldo ele deixa de ganhar em torno de R$ 30 mil por semana com o perfil bloqueado, o valor que deve ser pedido no processo ainda não foi decidido, mas pode chegar até R$ 300 mil.

O Perfil saiu do ar no último sido (16), depois de uma série de denúncias que a assessoria dele, classifica com “ciberataques de ativistas”.

O ex-morador de rua se manifestou em outra rede social sobre o ocorrido. “Aguardem. Já que derrubaram minha conta lá no vizinho [Instagram], vou tirar uma folga até voltar”, postou Givaldo no TikTok, página que tem, atualmente, 735 mil seguidores e mais de 3,8 milhões de curtidas. “Podem tentar, mas a gente que viveu nas ruas aprende que cada dia é dia. Força e coragem a todos os que torcem por mim”, publicou.