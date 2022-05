Gisele Bündchen lembra que temeu ‘estragar tudo’ ao filmar ‘O Diabo Veste Prada’

Porém, apesar de não ter muita noção do que era atuar, ela acabou aceitando depois que foi criado um papel específico para ela, mesmo que com poucos segundos em cena

Imagine só receber um convite, mesmo sem ter experiência no ramo, para atuar num filme ao lado de estrelas como Anne Hathaway e Meryl Streep. Foi isso o que aconteceu com a modelo brasileira Gisele Bündchen, 41, no ano de 2006. Porém, ela conta que chegou a recusar o papel em “O Diabo Veste Prada”.

“Não estava interessada. Não iria interpretar uma modelo, fazia isso todos os dias. E esse já era um papel que eu interpretava”, disse ela à Vogue britânica ao explicar a recusa inicial.

Porém, apesar de não ter muita noção do que era atuar, ela acabou aceitando depois que foi criado um papel específico para ela, mesmo que com poucos segundos em cena.

“Estava fazendo uma cena com aquelas três senhoras e eu. Então eu estava tipo: ‘ok, espero não estragar tudo'”, disse a modelo.

Filha de Gisele, Vivian, hoje com 9 anos, assistiu ao filme e viu sua mãe de óculos no longa. “‘Mãe, eu vi você em um filme, você estava usando óculos. Era você?’ Eu disse: ‘Aquele era eu.’ Então foi fofo ter minha filha me reconhecendo”, emendou Gisele à publicação.