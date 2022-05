Ginecologista explica se engolir esperma pode ajudar na gravidez

A profissional Janaína Ribeiro afirmou que a orientação pode sim interferir na fertilidade e devem ser tratadas adequadamente

Uma declaração feita por Kourtney Kardashian sobre o processo de fertilização in vitro para tentar engravidar de Travis Barker, que foi ao ar no último episódio de “The Kardashians” desta quinta (26), já está dando o que falar. Segundo ela, o médico a orientou a engolir esperma para ajudar na gravidez.

“Mas ele disse algo… Me disse que a coisa que ajudaria [no problema de tireoide] era beber o sêmen [de Travis Barker] 4 vezes por semana”, explicou ela, rindo.

Existe mesmo benefício para saúde na ingestão de sêmen? Segundo a ginecologista Janaína Ribeiro, ouvida pela ‘Istoé Gente’, alguns profissionais defendem o procedimento.

“Alterações na tiróide podem interferir na fertilidade e devem ser tratadas adequadamente. A ingestão de esperma não tem relação com a função tireoidiana, como citado por Kourtney”, comentou.

No entanto, segundo a médica, alguns pesquisadores, como os do Centro Médico da Universidade de Leiden, na Holanda, acreditam que a ingestão de sêmen fortalece o sistema imunológico da grávida, de maneira que o feto tenha mais chances de se desenvolver saudável.

“A explicação é que no líquido contém, segundo eles, hormônios e proteínas do corpo do homem que ajudam na tolerância do organismo ao feto, mas nada comprovado. O líquido é composto por uma série de substâncias, como proteína, frutose, vitaminas e minerais, além do espermatozoide, e nenhuma delas é prejudicial”, explica a profissional, fazendo um alerta. “O problema se dá quando o homem está infectado com alguma IST (infecção sexualmente transmissível)”.