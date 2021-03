Geraldo Luís deixa hospital após mais de 20 dias internado com Covid

“Passei uma travessia como de um rio turbulento que, aos poucos. foi acalmando”, disse o apresentador do programa A Noite É Nossa (Record)

São Paulo, SP – O apresentador Geraldo Luís, 49, publicou em uma rede social fotos deixando o hospital em São Paulo, onde estava internado desde havia 22 dias por complicações da Covid-19.

“Viva a vida! Depois de 22 dias internado, eu tive alta ontem à noite. Passei uma travessia como de um rio turbulento que, aos poucos. foi acalmando”, disse o apresentador do programa A Noite É Nossa (Record).

Geraldo Luís agradeceu a equipe de enfermeiros e médicos do Hospital Vila Nova Star, onde estava internado. Ele também agradeceu a quem ele chama de “amiga e responsável pelo meu tratamento que me trouxe de volta” a cardiologista Ludhmila Hajjar, que recentemente recusou convite do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para assumir o Ministério da Saúde.

“O que senti quando elas entraram no quarto? Uma voz de Deus interna em mim, vocês que oraram tanto por mim muito obrigado, que Jesus cuide de vocês . A gratidão por voltar! Vivo para casa”, conclui Geraldo Luís, a mensagem publicado em seu perfil no Instagram.

Geraldo teve de ser hospitalizado no final de fevereiro/início de março. Na época, ele estava com 20% de comprometimento dos pulmões por causa do coronavírus. Ele chegou a ficar internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por mais de dez dias -ele foi enviado ao quarto no dia 12 de março.

“Obrigado, Deus! Depois de 11 dias na UTI recebi alta para ir para o quarto”, comemorou nas redes sociais Geraldo Luís. “Estou me recuperando a cada dia e a respiração ja [está] bem melhor, apenas quando levanto ocorre uma alteração, o que e normal ainda para os dias de tratamento.”

“Só quem passa sabe… Vi tantas coisas naquele ala hospitalar… Nunca fui o mesmo em nada, menos agora pós esse vírus que já esta indo”, afirmou. “A todos muito obrigado pela preocupação e oração, isso certamente me fez chegar ate aqui.”

O filho de Geraldo, João, também teve a doença. “Joao ficou três dias ruins e pouca alteração, esta super-bem e segue comigo”, contou. O apresentador aproveitou para cobrar a imunização da população. “Aqui fico em oração a todos que como eu com Covid lutam pela vida”, afirmou. “Que a misericórdia e a vacina chegue a todos! Vacina urgente para um pais doente.”

