Gilberto avalia indicar Rodolffo após fala homofóbica sobre Fiuk no BBB

Rodolffo quis fazer piada com o vestido de Fiuk, e o cantor rebateu: “Não zoa não, que eu gosto de vestido”

O doutorando em economia Gilberto conversou com Sarah na manhã deste domingo (21) e afirmou estar magoado com Rodolffo após o sertanejo ter feito comentário homofóbico e machista sobre o vestido usado por Fiuk na festa na noite deste sábado (20) no Big Brother Brasil 21.

“A brincadeira de Rodolffo ontem machucou muito o Fiuk”, disse Gilberto. Sarah diz acreditar que a fala de Rodolffo foi uma brincadeira e que “ele não estava falando mal do vestido”. “Na real é que Fiuk leva tudo para o coração. A gente sabe. Eu adoro o Fiuk, mas as vezes ele leva uns negócios nada a ver para o coração”, disse Sarah.

“Mas o negócio do vestido foi estranho ontem”, reforça Gilberto. “Não achei que foi na maldade não”, disse Sarah. Gilberto disse ainda que tem algo berrando em sua orelha para que ele indique Rodolffo ao Paredão. “Quero seguir a minha intuição. Só vem Rodolffo na minha cabeça.”

“O que eu acho que pode acontecer, caso eu indique Arthur mesmo, a casa vai no Rodolffo. Rodolffo sai e o Arthur fica. Minha indicação vai por água abaixo”, disse Gilberto.

“Eu te falei que eu acho que quando ele [Rodolffo] bater, ele sai. Adoro ele, amo ele, mas eu acho, eu sinto que se ele bater, ele sai. O discurso do Tiago Leifert na eliminação de Carla muita coisa foi para ele”, diz Sarah, ao comentar que Gilberto deveria mesmo indicar o cantor sertanejo ao Paredão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes da festa, a produção da Globo enviou os figurinos para os participantes usarem. Ao ver a roupa, Fiuk ficou bem alegre com a escolha -um vestido prateado. “Olha lá, mandaram um vestido para o Fiuk”, disse Rodolffo. “Não zoa não, que eu gosto de vestido. Não brinca com isso aí, não”, retrucou Fiuk.

Na sequência, Fiuk deixou o quarto e foi se trocar no Quarto Colorido. Na presença de Sarah e Gilberto, Rodolffo disse ainda como levaria Fiuk para boates em Goiânia. “Como leva esse menino de vestido para as boates lá em Goiânia?”

“E lá em Goiás os homens são todos brutos”, respondeu Sarah. “É a chance de fazer eles mudarem”, emendou o doutorante em economia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gilberto disse que conversou com Fiuk sobre a declaração de Rodolffo. “Ele fez um comentário hoje que me deixou chateado. Acha que eu viajei?”, disse Fiuk. “É complicado. Você não viajou, mas eu não quero falar para não complicar ele. Eu sei que ele não fala na maldade”, respondeu Gilberto.

“Já deu de fazer essas piadas, né? É 2021, já deu, né? Na própria prova [do líder], ele já tinha feito as piadas sobre meu cabelo”, disse Fiuk, ao questionar o que mais Rodolffo teria falado após ele deixar o quarto.

Inicialmente Gilberto não quis se manifestar, mas depois revelou que o cantor sertanejo falou sobre ele usar um vestido lá em Goiás. “Assim que tu saiu, ele falou: ‘Eita, Sarah, imagina o homem lá nas festas de Goiás’. Ele quis dizer que beleza você de vestido aqui, mas se for numa festa lá em Goiás a galera vai achar ruim. Na cabeça dele, a galera de Goiás é machista.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Machista é ele, não a galera de Goiás”, rebateu Fiuk. “O que tem a ver a minha roupa com o meu caráter, Gil? O que tem a ver o que eu visto com o que eu sou? Chega, já deu. Eu já passei por isso no trabalho, passei por isso em casa e já deu. Passar isso aqui não dá. Ele é um cara que acreditei muito”, desabafou o cantor, ao questionar se a amizade com o sertanejo fosse verdadeira.

As informações são da Folhapress