Galvão Bueno chama ‘energia contagiante’ do Olodum, e web decreta começo da Copa

Nas redes sociais, os internautas decretaram que a Copa do Mundo não começa sem Galvão Bueno chamar o Pelourinho

Galvão Bueno vibrou como nos anos anteriores ao chamar, ao vivo, imagens da apresentação do tradicional bloco Olodum, no Pelourinho, centro histórico de Salvador, antes da transmissão do jogo do Brasil e Sérvia, na Copa do Mundo do Qatar, na tarde desta quinta-feira (24). Ele também mostrou os bonecos gigantes de Olinda.

“Olha só, cadê os meus amigos, vamos embora para o Pelo, para o Pelourinho, na Bahia, Salvador. Diga lá Olodum”, disse Galvão, animado com a imagem do bloco afro-brasileiro que não foge a regra de anos anteriores com os músicos tocando e dançando com o centro histórico baiano lotado de pessoas.

Nas redes sociais, os internautas decretaram que a Copa do Mundo não começa sem Galvão Bueno chamar o Pelourinho. “Diga lá Olodum. Começou oficialmente a Copa do Mundo”, tuitou um internauta com o vídeo de Galvão chamando o Olodum.

“O Olodum no Pelourinho na época da Copa do Mundo é patrimônio da humanidade”, escreveu um usuário no Twitter “Olodum, estamos na Copa do Mundo”, tuitou outro. “Não tem jeito, é lendário demais o momento em que o Galvão Bueno chama o Olodum e os bonecos de Olinda. Agora sim pintou o clima da Copa do Mundo!”, afirmou um internauta.