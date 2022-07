Galã de ‘A Múmia’ surge com quase 300 kg na primeira imagem do filme ‘A Baleia’; veja

Brendan Fraser vive um obeso que sofre de compulsão alimentar; premiére será em Veneza

A barriga tanquinho do personagem de Brendan Fraser em “George, o Rei da Floresta” (1997) deu lugar a uma pança considerável para que o ator interpretasse o protagonista de “A Baleia”, um professor que sofre de obesidade mórbida e pesa 272 quilos.

O filme, dirigido por Darren Aronofsky (de “Réquiem para um Sonho” e “Cisne Negro”) terá sua première mundial no Festival de Veneza, a partir do próximo domingo (31), e a primeira imagem de divulgação foi divulgada nesta terça-feira (26).

A foto mostra Frasier somente do pescoço para cima e, mesmo assim, impressiona. Os paparazzi, sempre eles, já tinham feito o trabalho de mostrar ao mundo a “nova fase” física do ator quando ele mergulhava com os filhos em Barbados, há coisa de uns três anos. Viralizou.

“A Baleia” é a adaptação de uma premiada peça teatral de Samuel D. Hunter, que à Variety disse se tratar de uma história “profundamente pessoal”. Trata-se de um filme sobre luto, estranhamento, gordofobia e superação visto da perspectiva de um protagonista gordo: Charlie, o personagem vivido por Fraser, vira um homem recluso após a morte de seu namorado e passa a comer compulsivamente para aliviar a dor.

No longa, ele contracena com a ruivinha Sadie Sink, a intérprete de Max em Stranger Things (Netflix). Ela interpreta sua filha, a quem Charlie tenta se reconectar.