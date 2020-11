Gabriel Elias lança novo álbum “Música Pra.Curar Brasileira” com Vitor Kley, Atitude 67 e Onze:20

PUBLICIDADE

O cantor Gabriel Elias está com grandes novidades para encerrar 2020 com chave de ouro! Mais zen e em paz do que nunca, o mineiro anunciou para o dia 27 de novembro, sexta-feira, o lançamento do single “Toda Perfeitinha”, sua nova música de trabalho, em todos os apps de música. Junto com a canção, também chega as plataformas de música o seu mais novo álbum, o terceiro da carreira, “Música Pra.Curar Brasileira”, que conta com participações especiais de Vitor Kley, Atitude 67 e Onze:20.

Exaltando a mulher da maneira mais pura, “Toda Perfeitinha” não se prende aos estereótipos de gêneros básicos como padrão de beleza, por exemplo, e enaltece a beleza singular de cada uma. “Essa música não exalta os estereótipos pre-conceituados da mulher, mas enaltece a singularidade de cada uma. É um som que as encoraja a enxergarem mais as suas próprias qualidades que seus ‘pseudos-defeitos’”. A canção foi composta por Gabriel Elias em parceria com Tiê Castro, manager e parceiro de caneta de longa data.

‘Música Pra.Curar Brasileira’:

Produzido pelo próprio mineiro durante o período de quarentena e respeitando o distanciamento social, o “Música.Pra Curar Brasileira” é o terceiro álbum de Gabriel Elias e traz, além das canções populares de amor que deram notoriedade ao artista, a temática central do autoconhecimento na superação dos problemas atuais como a ansiedade e depressão. O novo trabalho mostra toda diversidade musical do artista que flutua pelo reggae, pop e surf music e conta com 12 faixas inéditas. “O conceito deste disco é bem autoexplicativo. Acredito muito que o artista tem muito chão quando ele tem uma causa e esta é a minha! Além da Natureza e da praia, me dediquei a compor canções que possam mudar a vida das pessoas. São canções para embalar um ‘life style’, sabe? Espero que comece pelo ouvido das pessoas essa mudança para uma vida e pensamentos mais saudáveis”, conta.

O mineiro mais praiano do país conta que o novo trabalho é o melhor da carreira até hoje e que o processo de produção foi desafiador, mas se diz feliz e realizado com seu primeiro trabalho como produtor musical. “Foi tudo muito diferente para mim e desafiador, mas sempre estive muito confiante do quanto eu poderia entregar! Foi a primeira vez que tive esse privilégio e responsabilidade em minhas mãos. Tô muito feliz com o resultado e espero que as mensagens deste disco possam tocar o coração das pessoas. É de longe o meu melhor álbum até hoje!”. O cantor produziu 11 das 12 faixas inéditas, a exceção fica por conta da faixa “Essas Horas”, que conta com participação da banda Onze:20 e foi produzida em parceria com Marlos Vinicius, baixista do grupo mineiro.

Solar:

As novidades não param por aí. Simultaneamente ao lançamento do Música Pra Curar Brasileira, o cantor ainda mostra seu lado empreendedor. Isso porque o artista anunciou o lançamento de Solar, sua nova marca que conta com uma linha de produtos exclusivos como: camisetas, sacolas, garrafas e shoulder bags que se comunicam com as músicas de seu novo álbum e estreia na próxima semana.

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Com mais de 200 milhões de visualizações no Youtube, 1.7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 300 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um curriculum invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, Gabriel teve a faixa “Fiz Esse Som Pra Você”, entre as mais tocadas do país em 2019. Além disso, o mineiro good vibes é coautor de hits como “Carnaval”, do Atitude 67, “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, leve e pleno” do Maneva e “Bem Vindo ao Amor” da Banda Eva com Ivete Sangalo. Cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.