Funkeiro MC Ryan tem Ferrari apreendida e é levado à sede da PF

ANAHI MARTINHO E LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O funkeiro MC Ryan SP foi levado à sede da Polícia Federal em São Paulo na tarde desta quinta-feira (11). Segundo a PF, ele foi conduzido pela Polícia Militar para averiguação do carro que estava dirigindo, uma Ferrari vermelha.

O capitão Marvin, da PM, disse no programa Cidade Alerta (Record) que o carro do funkeiro está sendo averiguado após constatarem que a cor do veículo não correspondia à registrada no documento.

“É uma averiguação. Os policiais militares consultaram a placa deste veículo de luxo e perceberam que a cor que constava no sistema não é a mesma que aparece. Por conta desta divergência, poderia ser um carro roubado, então eles resolveram abordar”, afirmou o agente.

O policial disse ainda que na averiguação do veículo, não foi localizado nenhum material ilegal. Porém, a consulta da placa demandou maior tempo de análise: “verificaram que teve algum tipo de bloqueio e que o processo desse bloqueio estaria sob responsabilidade da Polícia Federal”.

O funkeiro foi liberado por volta das 18h30 e foi filmado na saída da sede da PF. “Eu fui enquadrado porque meu carro era preto e eu pintei de vermelho”, disse Ryan, sorrindo, à Record. “O policial não gostou que eu também não tinha colocado no documento”. O cantor ainda disse que o veículo será liberado em breve.

Cercado por fãs, Ryan sorriu para as câmeras e fez até coraçãozinho para o helicóptero.

Em março deste ano, o cantor esteve envolvido em inquérito da Polícia Federal que investiga as produtoras Love Funk e GR6, ligadas a ele, por lavagem de dinheiro do crime organizado.

TUBARÃO, TE AMO

Com mais de 18 milhões de ouvintes mensais no Spotify, MC Ryan SP, como se intitula para diferenciar do xará carioca, é hit nas baladas e no Tiktok.

A música “Tubarão, te amo” chegou a bombar até entre tiktokers gringos, que mesmo sem saber o significado da letra, repetiam a coreografia com maestria.

Ryan também já fez feat com Anitta, MC Daniel, MC Hariel, MC Livinho, MC Don Juan, João Gomes, Luan Pereira, Triz, e outros nomes do funk e do sertanejo. O cantor também é amigo de Neymar e costuma participar de festas na casa do jogador.