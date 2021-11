Funerária sorteia entrada de homenagem à Marília Mendonça

“Venha participar deste sorteio incrível e ter sua diversão garantida neste feriado”, diz a legenda da foto, com uma imagem da dupla

Em homenagem à Marília Mendonça, a dupla Maiara e Maraisa irá assumir o próximo show da sertaneja, em Lorena, em São Paulo. Porém, com a alta procura por ingressos para o show, uma funerária local decidiu fazer um sorteio com ingressos.

As informações sobre o sorteio foram publicadas na conta do Instagram da empresa, que pede para que os participantes sigam a página e curtam e compartilhem a publicação.

“Venha participar deste sorteio incrível e ter sua diversão garantida neste feriado”, diz a legenda da foto, com uma imagem da dupla. A resposta do público, porém, não foi a esperada.

Uma legião de internautas se revoltaram com a publicação e, em resposta, a funerária afirmou que “o plano vai muito além de serviços funerários, vale a pena dar uma conferida em nosso trabalho e, caso tenha alguma dúvida, estaremos a disposição. Ótima tarde e que Deus o abençoe”

Marília faleceu na última sexta-feira (05), em um acidente aéreo. A cantora viajava para realizar um show no interior de Minas Gerais, quando o avião particular caiu em uma cachoeira da região. As causas do acidentes ainda estão sendo investigadas.