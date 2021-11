‘É dor demais’, afirma Mãe de Marília Mendonça, que se emociona em culto para filha

Maraisa, e Henrique e Juliano também participaram do culto nesta quinta (11), assim como Murilo Huff, ex-namorado de Marília

Familiares e amigos de Marilia Mendonça participaram de um culto em homenagem à cantora nesta quinta (11), na Igreja Assembleia de Deus, em Goiânia. A artista morreu aos 26 anos no dia 5 de novembro em um acidente aéreo que teve outras quatro vítimas fatais: Henrique Ribeiro, produtor de Marilia, Abicieli Silveira Dias Filho, tio da cantora, além do piloto Geraldo Martins de Medeiros e do copiloto Tarcísio Pessoa Viana.

“Quero agradecer a minha família que está toda aqui. Gente, é grande a perda, é dor demais. Perdi meu irmão, perdi minha filha e um produtor que era quase um filho, mas Deus tem me fortalecido”, afirmou Ruth Moreira, mãe de Marilia, segundo informou o G1.

Na segunda (8), ela tinha se manifestado sobre a trágica morte por meio de suas redes sociais, quando publicou no Stories do Instagram uma foto ao lado da filha, ao som da música gospel Jó, de Midian Lima. Ela destacou trecho da canção que diz: “Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do senhor.”

Maiara e Maraisa, e Henrique e Juliano também participaram do culto nesta quinta (11), assim como Murilo Huff, ex-namorado de Marília e pai de Leo, filho da cantora de quase 2 anos. “O que a Marilia queria mesmo é que a gente viesse alegrar o nome de Deus. Agradecer e louvar a Deus pelos 26 anos que Deus deixou ela comigo. Pelo legado que ela deixou aqui. Boa filha, boa mãe”, disse Ruth.

Maiara e Maraisa cantaram uma música religiosa em homenagem à amiga. “Obrigada Deus por nos permitir honrar a nossa amiga. E vamos honrar até o fim”, disse Maiara, que chorou no meio da canção. A cerimônia foi restrita a parentes e amigos próximos da artista.

Tragédia

Conhecida como rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marilia Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.