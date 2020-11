Foo Fighters lança novo single, “Shame Shame”

PUBLICIDADE

Novo álbum, “Medicine At Midnight” já está disponível para pré-venda: http://foofighters. co/MAM

A banda americana Foo Fighters transformou o Studio 8H do 30 Rockefeller Plaza em uma festa do rock com a primeira apresentação do novo single “Shame Shame”, exibida no programa “Saturday Night Live” do último sábado, 7 de novembro, sob o comando do amigo da banda Dave Chappelle. Escute: http://foofighters.co/ Shame

“Shame Shame” é o primeiro single do mais novo álbum da banda, “Medicine at Midnight”, com lançamento previsto para 5 de fevereiro de 2021 pela Roswell Records/RCA Records.

“Medicine at Midnight” já está disponível para pré-venda, também com uma edição limitada em vinil roxo, disponível exclusivamente pela loja da banda: http://smarturl.it/ FFOnlineStore.

Produzido por Greg Kurstin e Foo Fighters, projetado por Darrell Thorp e mixado por Mark “Spike” Stent, “Medicine at Midnight” traz nove faixas num total de 37 minutos.