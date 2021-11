Flip 2021 terá Atwood, Alice Walker e Conceição Evaristo; veja programação

A Flip detalhou nesta quinta-feira a programação de 16 das 19 mesas da edição deste ano, que começa no próximo dia 27 e terá dois ou três debates todos os dias até 5 de dezembro.

O festival literário guardou para os 45 minutos do segundo tempo alguns dos nomes de maior peso do programa, como o da canadense Margaret Atwood e da americana Alice Walker.

A autora de “O Conto da Aia” participa da festa virtual no dia 1º, numa conversa com o cientista brasileiro Antonio Nobre, enquanto a escritora de “A Cor Púrpura” conversa com a mineira Conceição Evaristo, de “Ponciá Vicêncio”, no dia 4. Também está programado um diálogo entre o líder indígena Ailton Krenak e o professor Muniz Sodré, colunista deste jornal, como fechamento da festa no dia 5.

A presença indígena também abrirá o programa, com uma mesa com Carlos Papá e Cristine Takuá, que será seguida por uma conversa sobre literatura e plantas entre o curador Evando Nascimento e o botânico Stefano Mancuso, de “A Revolução das Plantas”.

Este ano, na guinada mais radical de sua história, a festa decidiu não ter um autor homenageado, mas um tema geral, discutindo o mundo vegetal e os saberes da floresta. Também é inédita a curadoria composta por cinco pessoas em vez de apenas um intelectual.

“Tem uma história contada da abertura até o encerramento”, afirma Hermano Vianna, um dos curadores, que ressalta que a experiência da Flip tem que ser percebida como um todo. “E queríamos que as mesas fossem as mais diversas possíveis, com cientistas conversando com a literatura, a poesia com a ficção.”

O número de conversas teve um aumento robusto em relação ao ano passado, de 12 para 19, o que revela que a organização dobrou a aposta de que o público segue ávido para acompanhar a festa de maneira virtual, sem a brisa litorânea de Paraty. Todas as conversas poderão ser acompanhadas gratuitamente no site da Flip.

Também curadora, Anna Dantes vê beleza na “suspensão da Flip para o mundo virtual” enquanto o território paratiense estará ocupado por manifestações do povo guarani. “Há uma preocupação que o virtual esteja cansativo, algo com que todo o mundo da cultura tem que lidar”, afirma a educadora sobre os nove dias de programação online. “Mas isso conversa muito com o tempo vegetal, e tudo vai estar gravado e ficará depois disponível, quase como um livro.”

Conceição Evaristo|Reprodução

Alejandro Zambra|Reprodução

Djaimilia Pereira|Reprodução

Muniz Sodré|Reprodução



Outros nomes que já tinham sido revelados tiveram agora divulgadas suas mesas. O romancista chileno Alejandro Zambra conversará com a poeta Ana Martins Marques, enquanto a angolana Djaimilia Pereira de Almeida dividirá mesa com a turca Elif Shafak. Já o filósofo italiano Emanuele Coccia conversará com a cantora Adriana Calcanhotto.

Também estão previstas duas mesas fortes mais dedicadas à poesia: a que reúne os brasileiros Leonardo Fróes e Júlia de Carvalho Hansen à chilena Cecilia Vicuña e a que traz o mineiro Edimilson Pereira de Almeida e a francesa Véronique Tadjo, de ascendência marfinense.

David Diop, que ganhou o mais recente prêmio International Booker por “Irmão de Alma”, participará ao lado de Micheliny Verunschk, que chamou a atenção com seu romance “O Som do Rugido da Onça”. Já Adriana Lisboa, do recente livro de poemas “O Vivo”, conversa com a coreana Han Kang, de “A Vegetariana” e “Atos Humanos”.

Kang participa da Flip pela primeira vez, o que não é o caso de boa parte dos nomes mais conhecidos da festa. Ao menos 12 convidados da programação divulgada são figurinhas repetidas de outras edições. Alguns, como Calcanhotto e Krenak, estiveram na última festa presencial, em 2019.

Veja abaixo a programação que foi divulgada até agora:



SÁBADO, 27/11

16h

Mesa 1: Nhe’éry Jerá (Abertura)

Com Carlos Papá e Cristine Takuá

18h

Mesa 2: Literatura e plantas

Com Stefano Mancuso e Evando Nascimento

Mediação: Prisca Agustoni

DOMINGO, 28/11

16h

Mesa 3: Naturalismo e violência

Com Micheliny Verunschk e David Diop

Mediação: Milena Britto

18h

Mesa 4: Folhas e verbos

Com Véronique Tadjo e Edimilson Pereira de Almeida

Mediação: Joselia Aguiar

SEGUNDA, 29/11

18h

Mesa 5: Plantas e cura

Com João Paulo Lima Barreto e Monica Gagliano

Mediação: Mônica Nogueira

20h

Mesa 6:

Em definição

TERÇA, 30/11

18h

Mesa 7: Zé Kleber: Micélios

Com Jorge Ferreira e Merlin Sheldrake

Mediação: Alice Worcman

20h

Mesa 8: Tecnobotânicas

Com K Allado-McDowell e Giselle Beiguelman

QUARTA, 1/12

18h

Mesa 9: Fios de palavras

Com Leonardo Froés, Júlia de Carvalho Hansen e Cecilia Vicuña

Mediação: Ludmila Lis

20h

Mesa 10: Utopia e distopia

Com Margaret Atwood e Antonio Nobre

Mediação: Renata Tupinambá

QUINTA, 2/12

18h

Mesa 11: Botânicas migrantes

Com Djaimilia Pereira de Almeida e Elif Shafak

20h

Mesa 12: Políticas vegetais

Com Kim Stanley Robinson e Eliane Brum

Mediação: Lucia Sá

SEXTA, 3/12

18h

Mesa 13:

Em definição

20h

Mesa 14: Vegetalize

Com Adriana Lisboa e Han Kang

Mediação: Guilherme Henrique

SÁBADO, 4/12

16h

Mesa 15:

Em definição

18h

Mesa 16: Em busca do jardim

Com Alice Walker e Conceição Evaristo

Mediação: Djamila Ribeiro

20h

Mesa 17: Ouvir o verde

Com Alejandro Zambra e Ana Martins Marques

Mediação: Rita Palmeira

DOMINGO, 5/12

16h

Mesa 18: Metamorfoses

Com Emanuele Coccia e Adriana Calcanhotto

Mediação: Cecilia Cavalieri

18h

Mesa 19: Cartografias para adiar o fim do mundo

Com Ailton Krenak e Muniz Sodré

Mediação: Vagner Amaro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE