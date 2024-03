“Não tenho ingresso nem área VIP”, Eduardo Paes sobre o show da Madonna no Rio

Minha genteeee, depois que saiu a notícia de que teremos um show gratuito da rainha do pop Madonna em plena praia de Copacabana e que será gratuito, minhas amigas que moram por lá já estão organizando aquela resenha para assistimos o show na nossa área vip .

Então, o Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decidiu aparecer em suas redes sociais para falar a respeito de todo o burburinho que se criou sobre a vinda da artista norte-americana ao Brasil. Nesta quinta-feira (7), um show gratuito da “The Celebration Tour” na Praia de Copacabana foi confirmado pelo colunista do O Globo, Lauro Jardim, e Dudu Paes não perdeu tempo e já deixou o seguinte recado: “Não preciso nem dizer que não tenho ingresso nem área VIP!”, escreveu. Mas é muito brincalhão esse Dudu Paes, não é amores?

“Estão dizendo por aí que vai ter show da Madonna no Rio. Soube também que seria em Copacabana e de graça. Ou seja, não preciso nem dizer que não tenho ingresso nem área VIP! Pela atenção, obrigado!”, se pronunciou através de seu perfil no Instagram.

Obviamente os fãs da rainha do pop, que já estão eufóricos com as especulações sobre o show, ficaram ainda mais depois da declaração do prefeito carioca. Para eles, é mais uma confirmação de que Madonna está mesmo arrumando suas malas para retornar ao país.

“Koéééé Dudu???? Sempre tem aquele lugarzinho especial! Se organizar direitinho todo mundo fica feliz! Faz isso com ‘ozamigo’ não!”, disse uma seguidora alegando que é, sim, possível descolar um lugar mais privilegiado para ver a estrela pop.

“Poxa Dudu, eu ia te perguntar agora se eu poderia ficar em seu camarote!”, brincou uma outra.