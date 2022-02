Fiscal de Fidelidade: mulher aposta R$ 500 reais que noivo era fiel e perde

Para testar a fidelidade do namorado apenas por uma aposta com a amiga, já que confiava nele, ela se surpreendeu com o resultado

De casamento marcado para fevereiro, uma mulher resolveu apostar R$ 500 com uma amiga que o futuro marido era fiel. Para isso, ela contratou a influenciadora Lídia Luiza, de 23 anos, que tem um perfil no TikTok dedicado a fazer testes de fidelidade. O resultado, porém, não foi favorável para a noiva, que perdeu o dinheiro e viu o noivo dando em cima de outra mulher.

A história completa foi compartilhada na rede social pela influenciadora, sem a exposição do nome dos envolvidos. “Oi, Lídia, tudo bem? Você é a menina que faz testes de fidelidade no TikTok, né? Então, eu vou casar agora em fevereiro e queria fazer um teste de fidelidade com o meu noivo. Eu confio muito nele, só quero fazer porque fiz uma aposta com uma amiga minha. Apostamos R$ 500 que ele não iria cair no seu teste. Ai, estou doida para ganhar esse dinheiro já”, escreveu a noiva no primeiro contato com a ‘Fiscal de Fidelidade’.

Lídia então começou a agir. Primeiramente ela seguiu o noivo no Instagram e curtiu algumas fotos dele. Foi o suficiente, afirma a influenciadora, para ele começar uma conversa com ela. “Você é de verdade? Parece uma boneca”, diz o noivo. Ela retribui o elogio. “Você é muito gato também, apaixonei.”

A ‘Fiscal’ pergunta quem é a mulher que aparece com ele em algumas fotos. O homem pede para ela adicioná-la no WhatsApp que ele iria explicar a situação.

“Você namora?”, pergunta a influenciadora. Ele responde que sim. “Isso é problema para você? Porque se não for eu gostaria muito de te conhecer pessoalmente”, escreve ela. “Não vejo problema (risos)”, diz ele.

Os dois marcam a data para o encontro, e ele pede para Lídia não enviar mensagens durante a semana para que a noiva, que mora com ele, não visse. A influenciadora não divulgou qual foi a reação da mulher ao saber o resultado do teste.

O vídeo com a história do teste soma até a conclusão deste texto 8,5 milhões de visualizações no TikTok. No perfil, Lídia compartilha outras situações já vividas por ela. Em uma publicação de março do ano passado, ela diz que em mais de 100 testes que fez, só três homens foram fiéis.

Em outro vídeo, ela explica como funciona o teste de fidelidade e que ela só faz pelas redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter e até pela OLX.

Na noite da última segunda (21), um dos assuntos mais comentados na WEB era a infidelidade do noivo. Após ser muito questionada se aconteceu ou não o casamento, Lídia finalmente revelou: “Gente ela não casou!! Foi viajar com o dinheiro do casamento”.

Sobre a ‘Fiscal de Fidelidade’

A influenciadora, que hoje é conhecida como a Fiscal da Fidelidade, já passou pela mesma situação, e o método de checar a fidelidade, a ajudou a sair de um relacionamento abusivo.

“Passei por um relacionamento abusivo há um tempo, sofri muito, fui agredida. E eu tive vontade de fazer um teste de fidelidade com esse ex-namorado, porque eu via que ele escondia coisas. Sabia que algo estava acontecendo, mas eu não tinha provas concretas. Pedi para uma amiga que ele não conhecia puxar assunto no Instagram”, revelou.

O ex-companheiro marcou de encontrar a amiga de Lídia e, com os prints em mãos, ela finalmente conseguiu forças para sair do relacionamento.

Quando começou

Após o término conturbado, Lídia resolveu ajudar outras mulheres que estavam desconfiadas dos companheiros.

“No começo, eu fazia para conhecidas, amigas, e aí um dia contei no meu Instagram. Olha, foram tantos pedidos! Cheguei a fazer 40 testes em um único dia, fiquei acordada de 5h às 2h da manhã para dar conta de tanta gente falando comigo, só para ajudar as pessoas, sem ganhar nada”, contou em entrevista ao ‘TAB’.

Com uma demanda grande e restando pouco tempo para os estudos e outros trabalhos, a influenciadora começou a cobrar e limitar certa quantidade para o serviço.

Lídia agora está fazendo um curso de piloto. Com as demandas de estudo, ela está com o tempo mais curto e tem feito menos testes, mas mantém uma média de 130 por mês. A maior parte das interações começa no Instagram, mas pode acontecer em outras plataformas: pode ser até pela OLX.

“Minha caixa vive lotada. Infelizmente, não consigo atender todo mundo, a busca é imensa. Varia muito de mês a mês e do quanto eu consigo pegar, porque tenho que estudar também. Mas estou recrutando agora algumas meninas para trabalharem comigo”, afirmou.

Sobre os testes

Ao longo desse processo, a influenciadora precisou se acostumar e amadurecer o “personagem” que usa para testar os companheiros. Lídia conta que no início foi difícil, pelas reações das meninas que buscavam o teste.

“Eu adoro o trabalho! No início eu sofria muito, porque quando os caras traíam, as meninas choravam, ficavam tristes demais e eu acabava pegando as dores. Tinha noites que eu não dormia pensando nas histórias, até porque boa parte está em um relacionamento abusivo, onde eu já estive. Hoje, eu já lido melhor, comecei a fazer terapia”, conta ela, que não usa seu nome verdadeiro nas investigações.

A influenciadora conta que compartilha com a contratante todos os prints das conversas que troca com os companheiros. Ela também recomenda que a pessoa esteja preparada para caso o resultado seja diferente do que ela imagina.

“Muitas vezes, quando eu marco um encontro, a mulher vai no meu lugar para confrontar o cara. E aí, nesses casos, ele quase sempre diz que já sabia e que só foi para ver até onde a mulher iria chegar com aquilo tudo. Olha, é sempre o mesmo papinho, sério. Eu tenho a sensação de que estou falando todo dia com o mesmo cara, porque é sempre igual”, explica Lídia.

“Eu recomendo só fazer o teste se você se sentir capaz de lidar com o resultado. Se você descobrir que ele te trairia e não terminar, você vai acabar sofrendo muito com o que vai ver e só desgastar ainda mais a sua relação. Acho que faz sentido fazer se for para ter força e sair do relacionamento”, conclui.

Hoje em dia Lídia namora um rapaz que aprova o seu trabalho e não sente ciúmes. Ela afirma ainda que, depois de tanto tempo, encontrou alguém que possa confiar.