Filme DUNA já está disponível nas plataformas digitais

O filme é uma adaptação do livro de Frank Herbert e sua sequência já está confirmada

O novo filme do diretor Denis Villeneuve agora chega às plataformas digitais. O novo longa da Warner Bros. Pictures e da Legendary Pictures foi roteirizado por Jon Spaihts e Eric Roth baseado no livro sucesso de vendas de Frank Herbert. Além do enredo e da superprodução, DUNA também conta com elenco de peso, incluindo Timothée Chalamet (Paul), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac (Leto Atreides), Josh Brolin (Gurney Hallec), Stellan Skarsgård (Barão Vladimir Harkonnen), Dave Bautista (Glossu Rabban), Zendaya (Chani), Jason Momoa (Duncan Idaho) e Javier Bardem (Stilgar).



O filme se passa em um futuro distópico onde o duque Leto Atreides passa a administrar o planeta desértico Arrakis depois da deposição da casa Harkonnen, que estava localizada no posto de comando do planeta. No local, também conhecido como Duna, existe uma substância chamada “melange”, usada para estender a vida humana, chegar a velocidade da luz e garantir poderes sobrehumanos. Ao lado do filho, Paul Atreides – um jovem brilhante e talentoso que nasceu para ter um grande destino – e a sua concubina Lady Jessica, Leto chega à Duna para garantir o futuro de sua família, seu povo e da extração de “melange”. Porém, uma traição amarga faz com que Paul e Jessica fujam para os Fremen, povo nativos de Arrakis que vivem nos cantos mais longes do deserto.

Para mais informações sobre filme e plataformas disponíveis, acesse: https://www.warnerbros.com.br/filmes/duna

Confira o trailer visitando: https://www.youtube.com/watch?v=Hsvu3zzayU0

Ao comprar o filme pela Apple TV, o espectador ganha 6 minutos de conteúdo adicional exclusivo. O filme também está disponível na Loja Prime Video, da Amazon.