‘Filho’ de Louro José irá fazer outras aparições no Mais Você

Antes de ganhar um lugar fixo ao lado de Ana Maria Braga, o papagaio continua circulando pelos estúdios Globo

A primeira aparição do ‘filho’ do Louro José, aconteceu na última terça-feira (5). O novo fantoche do programa, irá fazer outras aparições nas manhãs da Globo para testar a aceitação do público.

O novo papagaio criado para a atração, praticamente idêntico ao anterior, mas com proporções menores, surgiu ontem na portaria da emissora querendo falar com a apresentadora. O boneco se apresentou como neto dela.

Aparentemente, pegou Ana Maria de surpresa. Ao chegar no local das gravações, a apresentadora se emocionou com o ‘neto’. Ainda não foi revelado quem está por trás do papagaio.