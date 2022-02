Filho de Faustão comemora seus 18 anos em Karaokê

João Guilherme passou a data ao lado da namorada, Schynaider Moura, e de amigos em uma festa privada em São Paulo.

João Guilherme Silva, filho de Faustão, comemorou ontem (02) a maioridade com uma festa restrita aos amigos. O evento teve a presença de Schynaider Moura, namorada do jovem apresentador, e outros famosos como Enzo Celulari, Marina Ruy Barbosa, Di Ferrero, Isabeli Fontana e Giovanna Lancellotti.

A festa aconteceu numa cobertura em São Paulo, e teve direito a karaokê: Marina Ruy Barbosa cantou “Cheia de Manias”, do Raça Negra, enquanto Enzo Celulari e João Guilherme se divertiram numa apresentação de “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, de Tim Maia.

A modelo Schynaider Moura, de 33 anos, compartilhou no Instagram momentos da comemoração, inclusive um beijão no namorado! O casal assumiu o relacionamento nas redes sociais na semana passada.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Segundo informações de pessoas próximas ao casal, os dois se conheceram no final do ano passado em uma viagem a Saint Barth, no Caribe. João Guilherme se interessou por Schynaider durante um leilão, em que comprou peças de roupa da modelo para agradá-la.

Ele brincou e disse que a modelo teria de lhe entregar as roupas pessoalmente. Os amigos começaram a incentivar o romance e não deu outra: os dois ficaram e estão juntos até hoje.