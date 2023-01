Filho de Arlindo Cruz vai representar o pai em desfile na Marquês de Sapucaí

Arlindo sofreu um AVC em 2017, ficou internado por mais de um ano, passou por mais de dez cirurgias e, atualmente, se recupera em casa

O cantor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, vai representar o pai no desfile da escola de samba Império Serrano, que vai homenagear a carreira do compositor no Carnaval do Rio de Janeiro.

Ele vai cruzar a Marquês de Sapucaí na comissão de frente da agremiação, que tem samba-enredo intitulado “Lugares de Arlindo”.

Arlindo sofreu um AVC em 2017, ficou internado por mais de um ano, passou por mais de dez cirurgias e, atualmente, se recupera em casa. O sambista ainda não tem autorização médica para participar da folia -a possibilidade de ele desfilar em outra ala da escola ainda será analisada.

A Império Serrano é uma escola de Madureira, bairro da zona norte da capital fluminense onde morou o compositor. O samba-enredo é um acróstico: as letras iniciais de seus versos formam o nome completo do homenageado, Arlindo Domingos da Cruz Filho.