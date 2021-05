Filha desmente que Kim Kardashian ouve Olivia Rodrigo

Kim filmava os presentes que ganhou e comentava sobre a música “Drives License” do álbum da cantora

North West,7, colocou a mãe Kim Kardashian, 40, em uma situação complicada no Instagram ao entregar no meio de um vídeo que ela não ouve as músicas da cantora Olivia Rodrigo. A artista tinha enviado um kit do seu álbum “Sour” de estreia para a socialite, que resolveu mostrar o item nos stories.

Kim filmava os presentes que ganhou e comentava sobre a música “Drives License” do álbum da cantora.”Não vejo a hora de ouvir o álbum. Vocês sabem que eu amo carteira de habilitação “, disse Kim. North rebateu a mãe: “Você nunca escuta as músicas dela”.

A socialite tentou consertar a situação constrangedora e disse para a filha que ouvia. “Pare, North, eu escuto o tempo inteiro”, disse e pediu para o filho Saint, 5, apoiá-la.

“Saint, nós não ouvimos isso no carro o tempo todo? Sim. Você pode dizer isso mais alto para as pessoas ouvirem? Eu ouço isso o tempo todo, Saint?” ela perguntou para o filho. “Sim”, diz Saint fora da câmera.

No vídeo, Kim também deu um zoom na nota assinada pela cantora que dizia: “Kim, muito obrigada por apoiar minha música! Significa o mundo absoluto. Eu simplesmente te adoro e gostaria de te dar algumas guloseimas para comemorar o lançamento do meu novo álbum Sour. Mandando muito amor para você e sua família.

“Vêem, pessoal? Que fofura”, disse Kim da cantora.

Folha Press