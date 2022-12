Filha de Pelé publica vídeos inéditos de seu pai durante Copa do Mundo de 2014

Kely planeja postar mais da série “The Real Pelé: My Father, The King” em seu Instagram

GABRIELA BONIN

Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, compartilhou nas redes sociais neste sábado (31) um dos episódios de uma série documental produzida por ela durante a Copa do Mundo de 2014. Na série “The Real Pelé: My Father, The King”, Kely acompanhou o pai por um mês com a câmera na mão para ter registros do Rei vivenciando um Mundial sediado no Brasil.

No episódio publicado no Instagram da filha, Pelé aparece junto a João Araújo, o Didi, seu amigo pessoal e barbeiro desde 1956.

“No segundo dia em que cheguei aqui, para treinar no Santos, nós fomos lá no salão do Didi. Desde aquela época, ele corta meu cabelo”, diz o craque na gravação feita em 2014.

Os dois conversam sobre o topete de Pelé, enquanto Didi corta seu cabelo. “Tem gente que diz que ele estraga meu topete, mas eu já acostumei”, diz o ex-jogador rindo.

Em meio a risadas, Pelé, Didi e Kely vão conversando ao longo do vídeo. Questionado sobre o significado de cortar o cabelo de um craque, Didi responde: “É bastante responsabilidade porque esse aqui é meu grande cliente e meu grande amigo”.

Kely, então, revela ao barbeiro a estratégia do pai de usar bonés ou chapéus para não ser reconhecido quando vai viajar ou sair de casa. “Agora você tá falando para todo mundo e já não é mais segredo. Era para cobrir o topetinho”, brinca Pelé.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A filha de Pelé disse que vai publicar, nos próximos posts de seu Instagram, seus episódios favoritos da série gravada em 2014.

“Eu quis fazer isso porque no fundo, no fundo, eu queira passar um mês juntinho dele (e poder explicar para meus filhos minha ausência) e também queria sentir junto com ele, a emoção de ter a Copa de volta aqui”, explicou Kely.

“Novamente e em perpetuidade, agradecendo todo seu carinho, suas preces e seu amor”, complementou.