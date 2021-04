Festival da Vida Online

Valorizando a cultura e os talentos mineiros, tradicional evento chega em versão digital e gratuita, com vídeos de oficinas de arte e Chuva de Música na cidade histórica de Mariana

Já são 23 edições realizadas, 16 anos de festival, 5 cidades beneficiadas, cerca de 1,1 milhão de espectadores e 132 bandas nacionais em 600 dias de evento.

Este é o admirável histórico do tradicional Festival da Vida que, neste ano de 2021, surge em versão online e gratuita com vídeo-episódios de oficinas de arte e Chuva de Música diretamente de Mariana, a primeira capital de Minas Gerais e uma das mais belas importantes cidades históricas do Estado. De 7 a 13 de maio, um conteúdo artístico e musical muito bem elaborado chegará até o público, sob o lema de “Fique em Casa”, numa programação de oficinas e apresentações de artistas com seus instrumentos.

Mariana, que é o berço do Festival da Vida e onde aconteceram mais edições, é a primeira cidade a receber a programação em 2021. Sete Lagoas, que recebeu as últimas edições do evento, também está nos planos da organização. Porém, ainda neste ano, o festival também vai abraçar a cidade de Nova Lima, sempre de forma gratuita para a população.

O festival, que tem realização da New view Entretenimento e Comunicação e apoio financeiro do Estado de Minas Gerais através do Programa Aldir Blanc Bahia (via Lei Aldir Blanc), direcionado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, será transmitido pelo site www.festivaldavida.com.br e pelo canal do YouTube do festival, e divulgado nas redes sociais do projeto.

PROGRAMAÇÃO

Sempre valorizando a cultura local, a versão digital do Festival da Vida retoma as suas raízes e resgata as suas tradições. Uma delas é a Chuva de Música que, dos dias 7 a 9 de maio, músicos mineiros se apresentarão em um dos pontos mais altos do município, e a melodia reverberá em caixas de som espalhadas por toda a cidade histórica. Karolaine Maria da Silva (flauta transversal), na sexta-feira, dia 7; Anor Luciano Jr. (trompete) e Fred Natalino (teclado), no sábado, dia 8; e Gustavo Mariano Sampaio (saxofone tenor), no domingo, dia 9, serão os responsáveis por difundir a música do festival neste ano.

Ainda nesta pegada de disseminar a cultura e a arte, sempre transformando vidas, o festival também oferecerá, a partir de segunda-feira, dia 10, uma série de oficinas gratuitas, do nível básico ao avançado, com vídeo-episódios distribuídos em quatro dias:

· Dia 10/5 (segunda-feira), às 10h: Diretamente de Bichinho, distrito de Prados (MG), a Oficina de Agosto, com Toti Bech, vai expor técnicas e os materiais utilizados para a confecção de quadros, móveis e objetos de decoração feitos em trabalho junto à comunidade local, enraizados na cultura brasileira. (7 episódios)

· Dia 11/5 (terça-feira), às 10h: No módulo básico da Oficina – Reciclagem e Reutilização, Léo Piló vai dar uma visão geral sobre a o papel que o lixo tem na vida das pessoas, e a sua ressignificação necessária nos dias de hoje. Na prática, o artista também vai apresentar cinco formas de reutilização de objetos, para que eles não sejam descartados. (6 episódios)

· Dia 12/5 (quarta-feira), às 10h: No módulo avançado da mesma oficina do dia anterior, Reciclagem e Reutilização, o artista Léo Piló vai investir nas técnicas de reciclagem, criando mais cinco novos objetos a partir do lixo, sempre com o passo a passo para que o público possa fazer em casa. (6 episódios)

· Dia 13/5 (quinta-feira), às 10h: Na Oficina Acredite é Possível, Matheus Goulart vai relatar sua improvável trajetória no mundo da arte contemporânea, mesclando sua vida com sua arte, oferecendo relatos de técnicas e referências de suas obras. O intuito é fazer uma viagem por lugares onde o artista esteve ou por momentos marcantes de sua vida, mostrando que a arte está ao alcance de todos. (11 episódios)

Os episódios serão transmitidos no site www.festivaldavida.com.br e no YouTube do Festival da Vida. A divulgação está sendo feita pelo Instagram @festivaldavidaoficial.

Evento totalmente gratuito para a população, o Festival da Vida luta pela valorização da cultura, da vida e pela integração social do público. Neste momento, a ideia é ficar em casa mesmo e aproveitar a programação online, seja de oficinas de cultura e artesanato ou de apresentações musicais.

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL DA VIDA ONLINE



CHUVA DE MÚSICA EM MARIANA

7/5 (sexta-feira) – FLAUTA TRANSVERSAL com Karolaine Maria da Silva

8/5 (sábado) – TROMPETE com Anor Luciano Jr e TECLADO com Fred Natalino

9/5 (domingo) – SAXOFONE TENOR com Gustavo Mariano Sampaio.

OFICINAS – CONTEÚDO DIGITAL

10/5 (segunda-feira), às 10h: Oficina de Agosto, com Toti Bech

11/5 (terça-feira), às 10h: Oficina – Reciclagem e reutilização – Modulo Básico, Com Léo Piló.

12/5 (quarta-feira), às 10h: Oficina – Reciclagem e reutilização – Modulo Avançado, com Léo Piló.

13/5 (quinta-feira), às 10h: Oficina – Acredite é Possível – Trajetória na arte contemporânea de Matheus Goulart.



Transmissão:

YouTube: Festival da Vida

Site: www.festivaldavida.com.br