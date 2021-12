Festa Disco N’ Funk aterrissa na Infinu neste sábado

O evento mistura os conceitos de vanguardismo e influências da música contemporânea, buscando um resgate cultural

Acontece neste sábado (18) mais uma edição da Festa Disco N’ Funk no Distrito Federal. Desta vez, o evento com DJs que reúne músicas dos gêneros Hip-hop, R&B, Rap, Disco, Funk, Soul e Boogie vai acontecer no Plano Piloto, ao invés de onde comumente costumava ser celebrado, na Ceilândia. Será no espaço da Infinu Comunidade Criativa, na quadra 506 da Asa Sul.

Conhecida pela variedade de ritmos e pela cultura dançante, a festa foi idealizada pelos DJs e produtores Alessandro Souza, conhecido como DJ Lethal, e Jean Carlos, o DJ Jean. De acordo com a organização, o evento mistura os conceitos de vanguardismo e influências da música contemporânea, buscando um resgate cultural e, ao mesmo tempo, uma inserção social de estilos.

Vídeo: divulgação

“Toda música é Dance Music. Mas as pessoas que pensam em Dance Music, pensam em Techno ou House. Qualquer coisa que você possa dançar é Dance Music. Não importa se é clássico, funk, salsa ou reggae”, destacou o DJ Lethal, que vive em Ceilândia e que espalha a cultura dançante no DF – desde 2006 ele desenvolve projetos e pesquisas musicais – com sets que vão do eletrônico ao groove, passando pela disco, soul e funk.

Neste ano com a volta das atividades nas casas de festa, o evento firmou parceria com a Infinu, empresa que organiza o PikNik, realizado no Parque da Cidade. “A acústica da casa é ótima e o espaço está preparado para receber pessoas de todas as partes”, afirmou Lethal. “Aqui [no Plano Piloto] fica mais centralizado e fácil para todas as tribos do DF se encontrarem”, continuou.





Foto: divulgação

Para o DJ Jean, parceiro na organização musical, o Disco N’ Funk deste mês é “uma oportunidade para que todas as gerações congreguem e curtam os embalos de dois dos ritmos mais marcantes da história da música”. Amante da Black Music, que embalou a trilha sonora do DJ nos anos 80, Jean iniciou carreira oficialmente em 1997, com técnicas de discotecagem com áudio e vídeo ao vivo na performance com toca discos.

Também engajado no aspecto social, o DJ também está envolvido na Oficina de DJs do Jovem de Expressão, um projeto em Ceilândia que, entre outras atividades, dá aulas gratuitas para jovens da periferia que se interessam pela mixagem, mas que não têm condições de arcarem com cursos para serem DJs. De acordo com Jean, o projeto dá esperança e engajamento melhor que o que ele teve ao começar.

“Eu lembrei de mim mesmo quando comecei a entrar nesse mundo, com os toca discos e os discos de vinil. Era tudo difícil, com o equipamento caro e sem muito incentivo. E agora temos a oportunidade de passar adiante para outros jovens que têm interesse – e quem está realmente interessado está se saindo muito bem; temos tido bons frutos do projeto”, contou Jean.

O ensino dado por ele é à moda de quando começou, ainda com discos de vinil, “mantendo a originalidade”, segundo Jean. O desafio maior, de acordo com o DJ, foi ministrar a aula para cerca de 20 alunos de uma vez – Jean estava acostumado a ensinar para três ou quatro, no máximo. Mas já acostumado com a nova rotina, o DJ tem orgulho do trabalho desenvolvido no Jovem de Expressão.

“Inclusive nas festas da Disco N’ Funk sempre levamos um aluno pra discotecar junto com a gente. Já passaram vários por ela”, ressaltou o DJ. A edição que acontece este sábado será a 15ª do evento. Segundo Jean, cada edição da Festa Disco N’ Funk reconstrói a cultura da música de discoteca de várias épocas de forma sensorial e social.

A festa começou a ser realizada em 2019 e tinha frequência mensal, mas foi interrompida pela pandemia. Nesta volta, conforme estabelecem as normas instituídas pelo Governo do DF para evitar a proliferação da covid-19, só poderá entrar no evento quem estiver portando a caderneta de vacinação contra a doença com as duas doses marcadas e usar máscara.

De acordo com o DJ Lethal, foram feitas três lives com a temática da festa para tentar fazer com que o público da casa pudesse curtir um pouco mais do som dos DJs, mas o engajamento não é tão forte quanto na pista de dança. “A casa tem capacidade para 400 pessoas, mas para seguir os protocolos, estamos trabalhando com 200.

“Estamos com um piso de LED e também os globos espelhados típicos dos anos 80. O pessoal curte essa pegada. E fazer no Plano era uma demanda antiga que o pessoal nos pedia, porque ficaria mais fácil para quem é de Sobradinho curtir, por exemplo. […] E quem é da Ceilândia costuma ir nas festas do centro, então foi uma ótima opção”, destacou Lethal.

A expectativa é que as próximas edições da Festa Disco N’ Funk continuem sendo feitas no Plano Piloto. A organização está confiante de que o público respeitará as condições por ora estabelecidas para a realização do evento.

Serviço

Festa Disco N’ Funk

Local: Infinu – W3 Sul, 506, Bloco A, loja 67 – Entrada pela praça

Data: 18 de dezembro, a partir das 23h

Ingresso: 1º lote a R$ 20,00

Classificação: 18 anos

Contato: [email protected]

Mais informações e reservas pelo Instagram @disconfunk