Fernanda Montenegro celebra os dez anos do Teatro Fernando Torres, em SP

Orquestra Jazz Sinfônica apresentou espetáculo idealizado para a ocasião

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

A atriz Fernanda Montenegro participou da celebração dos dez anos do Teatro Fernando Torres, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O evento, que ocorreu na terça-feira (23), contou com um espetáculo da Orquestra Jazz Sinfônica idealizado para a ocasião.

O repertório foi composto por clássicos de filmes e novelas estrelados por Fernando Torres, como “Baila Comigo”, de 1981, e “Amor com Amor se Paga”, de 1984. A regência foi do maestro Ruriá Duprat.

O ator Daniel Satti e a influenciadora Amanda Lusant prestigiaram o evento.