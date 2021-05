Fernanda Medrado e Claytão são eliminados do Power Couple com 23,40% dos votos

O casal eliminado perdeu a disputa para Bibi e Pimpolho e Márcia Fellipe e Rod Bala

O casal formado pela rapper Fernanda Medrado e pelo DJ Claytão foi eliminado nesta quinta (20), ao vivo, no Power Couple Brasil (Record), com 23,40% dos votos do público. O casal eliminado perdeu a disputa para Bibi e Pimpolho e Márcia Fellipe e Rod Bala.

Medrado é uma das participantes do programa mais comentadas nas redes sociais. Isso porque ela protagonizou algumas brigas no reality, inclusive com o marido.

Sob o comando de Adriane Galisteu, a quinta temporada do programa estreou no início do mês após uma pausa de um ano causada pela morte de Gugu Liberato (1959-2019), que comandou a terceira e a quarta temporadas.

Antes dele, a atração era apresentada por Roberto Justus. O programa também foi impactado pela pandemia de Covid-19, que suspendeu as produções de várias emissoras.

Galisteu voltou à Record após 18 anos. No comando da atração, ela afirma que seu maior desafio é não dar spoiler por ter “língua grande”.

A disputa entre os casais acontece em uma mansão com ambientes decorados com o tema cinema, 50 câmeras (sendo 41 robóticas), quarto perrengue para os casais com menos dinheiro após as dinâmicas, suíte para os casais com maior saldo financeiro e até uma barraca na área externa.

Dinâmica

O objetivo do Power Couple Brasil é testar o quanto os casais de conhecem de verdade em um ambiente confinado. Para avançarem no jogo, os maridos de esposas precisam confiar um no outro e fazer apostas de até R$ 40 mil.

Caso o casal cumpra a tarefa proposta, fica com o dinheiro que será acumulado até a final, e o valor obtido ao longo da temporada por cada casal irá virar o prêmio da dupla vencedora. A prova dos casais é decisiva para ver quem vai para a DR da semana.

Quem vence o desafio fica imune e se livra da eliminação. Três casais vão para a DR, que significa correr o risco de sair da competição, sendo eles, quem acumular o pior saldo financeiro da semana, quem perder a prova dos casais e o casal mais votado pelos confinados.

A partir daí, entra a participação do telespectador. Após a definição da DR durante a quarta-feira, o público poderá votar para salvar seu casal preferido da eliminação, que acontece nas quintas-feiras, sempre ao vivo.

