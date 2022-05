Felipe Neto sai em defesa de Paola Carosella e chama bolsonaristas de ‘burros’

Youtuber assina embaixo as declaração da chef de cozinha criticando os defensores do presidente

Felipe Neto, 34, se meteu em mais uma polêmica contra os defensores de Jair Bolsonaro (PL). Tudo começou depois que Paola Carosella, 49 foi alvo de ataques após a viralização de uma declaração da famosa chef de cozinha. Recentemente em uma entrevista, ela apontou dois motivos que atrapalhariam as relações com quem apoia o atua presidente do Brasil: “Porque é um escroto, ou porque é burro”. Paola ainda garantiu que ninguém da sua família é apoiador de Bolsonaro.

O youtuber, então, usou as redes sociais para sair em defesa de ex-apresentadora do MasterChef Brasil da Band. “Paola Carosella está certíssima. Todo bolsonarista ou é escroto ou burro. O único erro dela foi porque eu colocaria um ‘colossalmente’ antes de cada adjetivo. Bolsonarista não é apenas ‘escroto’, é ‘colossalmente escroto’ ou ‘colossalmente burro'”, escreveu no Twitter.

“Morrendo de rir com bolsonaristas achando que vão cancelar uma das melhores chefs de cozinha do mundo. Só 36% do país aprova esse genocida aliado da milícia. Vocês não cancelam mais ninguém. Não conseguiram comigo e não conseguirão com a Paola”, completou ainda Felipe Neto.

O trecho da entrevista ao podcast Diacast viralizou nas redes neste final de semana e muitos apoiadores do atual presidente passaram a criticar a chef. As palavras “escrota” e “argentina” chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (23).

Alguns internautas chegaram a falar que Carosella, nascida na Argentina e naturalizada brasileira, deveria voltar para seu país de origem e sugeriram um boicote ao Arturito, restaurante da chef, em São Paulo.

Há duas semanas, Felipe Neto denunciou pelas redes sociais algumas ameaças que a mãe dele, Rosa, tem recebido via WhatsApp. Em uma mensagem cujo print foi compartilhado por ele, uma pessoa diz que pretende destruir a vida dela custe o que custar. Ele também a xinga e diz que nem “seus filhos vão te tirar dessa”.

Neto afirmou que não era a primeira vez que algo dessa natureza acontecia. “Mais uma vez enviaram ameaças pesadas para a minha mãe. Já estamos tomando as providências. Descobrimos de onde veio, e minha mãe está indo na delegacia”, escreveu ele reforçando que já são três anos de ameaças. “Vamos até o fim dessa vez. Chega de viver apenas com medo. Vamos vencer”.