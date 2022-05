Felipe Neto fecha conta no Twitter após ameaças

O youtuber comunicou pelo Instagram sobre as ameaças que estão sendo feitas a sua mãe e afirmou “Vamos até o fim”

Felipe Neto fechou a conta do Twitter para novos seguidores e impediu o compartilhamento de seus posts até que todas as ameaças contra sua mãe sejam esclarecidas.

O youtuber compartilhou uma conversa onde uma pessoa não identificada xingou Rosa Esmeralda Neto. Ao divulgar a conversa, Felipe afirmou: “Minha mãe é um anjo que nunca fez mal a ninguém, muito pelo contrário. Essas pessoas não possuem alma. E com certeza se acham “pessoas do bem”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

“Três anos de inferno. Mais uma vez minha mãe recebe ameaças. Agora vamos até o fim. Ela já está indo na delegacia e já levantamos tudo sobre a pessoa. Chega de viver com medo. Nós vamos vencer”, continuou.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Felipe Neto também questionou a posição do deputado federal do PSDB, Beto Pereira, devido a um comentário feito pela esposa de Beto, Sonaira Barbosa, em uma publicação falando das ameaças à mãe do youtuber.

“Só errou quando pariu ele, do resto, a coitada não tem culpa de nada?” escreveu Sonaira.

Foto/Reprodução/Redes Sociais