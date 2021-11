Feira do Japão promete diversão no final de semana

A Feira do Japão 2021 estará muito presente com seus pratos típicos como yakisobas, sashimis, tempurás e doces tradicionais

O gosto, os sons, as cores… Os sentidos estarão acionados neste final de semana para a cultura japonesa. Uma nova alternativa de diversão para curtir com os amigos e familiares é o tradicional Festival do Japão, que retoma as atividades presenciais após a edição virtual do ano passado. O evento, que acontece no Clube do Congresso, com vista para o Lago Paranoá, tem novo nome e formato.

A Feira do Japão 2021 está repleta de atrações, especialmente a culinária, carro forte da celebração, que estará muito presente com seus pratos típicos como yakisobas, sashimis, tempurás e doces tradicionais.

Além de comida



O evento também terá outras atrações culturais, como odori (dança tradicional), koto (cítara), kobudo (artes marciais com armas), workshops e o Tooro Nagashi, uma homenagem às vítimas da Covid-19.

O evento acontecerá nesta sexta (5), sábado (6) e domingo (7), das 9h às 21h (com exceção se sexta, que começa às 11h)

Os ingressos estão disponíveis com antecedência e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O valor reduzido é estendido para quem levar 1 quilo de alimento não perecível.

O coordenador da Feira do Japão 2021, Nelson Uema, explica que a expectativa é das melhores e esperam receber um público de 15 mil pessoas entre os três dias, com 5 mil em cada um.

Ele acrescenta que a mudança de nome tem relação com o momento. “A Feira do Japão substituiu o Festival do Japão por não querermos que a 10ª Edição do festival seja prejudicada pelo atual contexto. Esperamos que em 2022 as condições sejam melhores para este importante momento. Além disso, é uma adequação às medidas de segurança, onde festas e festivais estariam proibidas no início do projeto”, disse.

Somado à diversão, o evento também é uma marca da retomada das atividades da colônia japonesa local, fator muito valorizado pela organização, já que a edição do ano passado foi feita com o intuito de tentar ajudar os parceiros do festival durante a pandemia.

Desta forma, foi realizada uma celebração on-line com um ponto de vendas na Casa do Estudante Nipo-brasileiro, para que os restaurantes e pequenos produtores pudessem vender seus produtos.

O coordenador da Feira acrescentou que a ideia inicial era do evento ser realizado nas duas frentes, tanto presencial quanto virtual, mas a mudança de local e adiamentos ocasionaram na perda de parceiros e em cortes nos gastos.

Assim, a prioridade do investimento era na segurança do público presencial, o que requer mais seguranças e monitores.

O tradicional Festival do Japão mudou de nome para a edição de 2021 (Foto: Feira do Japão/Divulgação)

Segurança



Apesar de algumas medidas contra a Covid-19 já terem sido liberadas, Uema compartilhou que espera que o evento seja muito seguro e se adeque aos protocolos, mesmo que algumas pessoas estejam desorientadas sobre, com as constantes mudanças nas medidas.

“Gostaríamos de executar todos os itens do protocolo de saúde do decreto, realizar um evento que fosse um exemplo a ser seguido. Incentivar o uso de máscara, que no Japão é comum mesmo sem epidemias. É possível realizar um evento com segurança, mas é preciso de muita colaboração do público. O projeto foi adiado várias vezes por causa dos protocolos de saúde que vêm sendo flexibilizados constantemente, isto confunde as pessoas”.

O organizador garante que o evento será uma boa forma de reunir a família. “Mas, é preciso lembrar que a pandemia não acabou e todos precisam se cuidar. Não é hora de relaxar”, frisou.

Atrações



Um dos principais destaques do evento será o Tooro Nagashi, que consiste em barquinhos ou lanternas que serão lançados no Lago Paranoá para que as almas daqueles falecidos na pandemia encontrem o caminho para a paz.

A cerimônia fez sua estreia na edição virtual do ano passado, mas desta vez o público terá uma participação maior, já que haverá um stand para que os participantes inscritos montem seus próprios barquinhos.

Os barquinhos do Tooro Nagashi prometem ser um espetáculo a parte (Foto: Feira do Japão/Divulgação)

As outras atrações serão apresentações de odori (dança tradicional), koto (cítara), demonstrações de kobudo (artes marciais com armas), exposições e workshops de ikebana (arranjos florais), sumi-ê (pintura monocromática) e shodô (caligrafia artística), além do tradicional desfile de cosplay.

Também terá um estande da Embaixada do Japão, onde o público poderá conferir exposições de objetos dos Jogos de Tóquio 2020, conteúdo cultural e atendimento sobre as bolsas de estudo do governo japonês.

Já na parte culinária, diversos nomes da cozinha japonesa estarão presentes, como a Chef Rosa Takematsu e os restaurantes Ichiraku, Katsu Lamen House, Tikara, Gyoza Caseiro, My Mochi e Bubble Tea.

No estande da Embaixada terá o chef oficial da residência do embaixador, Chef Kazumine Nohara, que irá mostrar os segredos de preparo do tempurá, soba, mousse de matchá e chá verde, somado a degustações gratuitas destes e de saquês selecionados.

A gastronomia é sempre um destaque do evento (Foto: Feira do Japão/Divulgação)

A Feira do Japão 2021 é organizada pela FEANBRA (Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro Oeste) e correalização da Embaixada do Japão no Brasil.

Serviço: Feira do Japão 2021

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2021

Local: Clube do Congresso (SHIN QI 16 – Lago Norte)

Horário: 9h às 21h (sexta-feira de 11h às 21h)

Ingressos antecipados em: https://www.sympla.com.br/feira-do-japao-brasilia-2021__1372448

Valor ingresso antecipado: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Ingresso social: doadores de 1 kg de alimento não perecível pagam meia-entrada

Classificação livre para todos os públicos

Mídias sociais: @fjapaobsb (Instagram) e @FestivalDoJapaoBrasilia (Facebook)