Feira de Vinil +  Happy Hour da Comunidade Surda na Infinu

Som e silêncio são palavras que definem bem o convívio harmônico entre as ações que a Infinu realiza neste fim de semana. Na sexta-feira (29), a Comunidade Criativa recebe o já tradicional happy-hour da Comunidade Surda do DF, a partir das 18h. Além disso, pela primeira vez o espaço promove a Feira de Vinil, ação voltada para a venda e troca de discos, CDs e fitas K7. O encontro reunirá expositores dos mais variados gêneros no sábado (30) e no domingo (31), das 11h às 20h, na quadra 506 da W3 Sul.

Para a última edição do happy-hour, toda a equipe da Infinu recebeu treinamento básico de Língua Brasileira de Sinais – Libras, usada por surdos dos centros urbanos brasileiros e legalmente reconhecida como meio de comunicação e expressão. No último encontro, além do treinamento, alguns atendentes usaram máscaras transparentes que facilitaram a comunicação com pessoas surdas capazes de realizar a leitura labial. Além dessa habilidade, engana-se quem pensa que o som não faz diferença na vida da pessoa com surdez, seja ela leve, moderada ou severa, elas podem sentir a vibração e, certamente, o farão nesse encontro.

O fim de semana também será uma ótima oportunidade para o encontro de colecionadores, entusiastas e apaixonados por vinil. O formato analógico, que registrou no final de 2020 a maior alta nas vendas desde o início dos anos 90, reunirá expositores como Ufo Discos, Sassi Discos, Calatalo, Barata Criolina e Odara Kadiegi. Para a ocasião, eles reunirão mais de mil títulos com a melhor seleção de jazz, blues, soul, heavy metal, eletrônico, importados, novos lançamentos e, claro, de rock, que liderou o ranking de vendas em 2020: dos 10 LPs mais vendidos, 7 são voltados ao Rock and Roll.

“As feiras são excelentes oportunidades para encontrar raridades que sobreviveram ao tempo e conhecer novos sons, em um de seus melhores formatos, o físico”, explica Ana Luiza dos Santos, organizadora do evento e produtora cultural da Infinu. Com discotecagem totalmente analógica comandada por DJs convidados e residentes da Infinu, o fim de semana também será regado por cervejas artesanais e de produção local, disponíveis em opções para todos os gostos e bolsos.

Lembrando que a W3 Sul estará aberta durante todo o domingo, das 6h às 17h, e que o espaço reúne o melhor do empreendedorismo local, compartilhado, competitivo e sustentável, além de contar com diversas opções gastronômicas, de arte e moda. A casa segue todas as regras na prevenção do contágio pela COVID-19 estimulando o uso de máscaras, limpeza das mãos, o uso de álcool em gel e distanciamento social.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Discotecagem:

SEXTA (29) – Vinil set

Libido

18h Mak e Calixx

SÁBADO (30) – Vinil set

10h Karla F

12h Alex Vidigal

Craudi

14h Vinil aberto (Traga seu disco e coloque o som)

16h Rod

18h Pucci

20h Selectta KBC

DOMINGO (31)

12h Neonmonamu vinil set

14h Lethal vinil set

Temprano

16:20h PSK vinil set

18h Anachuri

19:30h Nimic

Serviço

Feira de Vinil + Happy Hour da Comunidade Surda na Infinu

LOCAL: Infinu – W3 Sul, 506, Bloco A, loja 67 – Entrada pela praça

DIA: Sexta (29), Sábado (30) e Domingo (31)

TRANSMISSÃO ONLINE: TWITCH.TV/INFINUBSB

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 10h às 22h

ENTRADA: Gratuita

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

CONTATO: (61) 98292-8194