Faustão utilizou pronome masculino ao anunciar Pabllo Vittar no programa

Pegou mal, hein? Durante o ‘Faustão na Band’ o apresentador se referiu a cantora diversas vezes utilizando o pronome errado

No programa apresentado por Fausto Silva na Band, que foi ao ar ontem (11), teve a cantora Pabllo Vittar como uma das convidadas. Ao anunciar a artista, o apresentador usou o pronome masculino “ele” mais de uma vez :”Diante de tanto preconceito, ele superou tudo e todos”.

A galera deu a chancela que ele precisava”, falou Faustão ao exaltar Pabllo.

O apresentador repetiu o erro diversas vezes enquanto conversava com a cantora no palco. “O que mudou na sua vida? Como as pessoas te veem como um artista?”, perguntou em uma das falas.

Pabllo se apresentou no palco e respondeu a uma pergunta da jornalista Anne Lottermann. “Você, como uma das principais drag queens do mundo, traz maior impacto por usar um nome masculino?”.

“Quando comecei a me montar, fazia uma linha andrógena. Não usava nome feminino, ia assim mesmo. Mas se fosse para escolher um nome feminino, minha drag se chamaria Franchesca”, respondeu.

Faustão usou corretamente o pronome feminino apenas uma vez durante a participação da cantora no programa. “Para trazer o seu amor de volta, consulte madame Pabllo Vittar. Ela resolve”, afirmou, no final do ‘Faustão na Band’.

Em entrevistas anteriores, Pabllo, que se identifica como homem cis, e não mulher trans, já declarou não “ter grilos com o uso dos pronomes”, embora prefira ser chamada de “a” quando está montada.

O apresentador já havia cometido o erro antes ao usar pronomes masculinos para falar sobre a cantora durante edições do “Domingão”, na TV Globo. Em 2020, os fãs do programa criticaram a falha em publicações no Twitter.