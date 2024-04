Fãs dos Jonas Brothers viralizam com copos reaproveitados em show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Fãs dos Jonas Brothers, que fizeram show em São Paulo na última terça-feira (16), viralizaram nas redes sociais ao mostrarem que os copos temáticos da banda, vendidos na porta do show, eram, na verdade, reaproveitados. Em baixo de adesivos, estavam os rostos de outros artistas internacionais que se apresentaram no Alianz Parque em 2023.

No Tik Tok, a usuária Adriana Mendonça faz um “chá revelação” do seu suvenir. “Eis que você vai no show dos Jonas Brothers e compra um copo da Taylor Swift adesivado”, escreveu ela. No X, a internauta kahcastro diz que recebeu um copo da banda RBD: “A máfia dos vendedores ao redor do estádio é fogo”.

As fãs compartilham que os copos foram comprados com ambulantes, na parte de fora do estádio. Segundo relatos de expectadores do show ao F5, os produtos oficiais vendidos no estádio eram transparentes, e não plotados.