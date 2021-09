Famosos se dividem entre apoio e crítica a Bolsonaro em dia de protestos

Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, que costuma se posicionar contrário a Bolsonaro, pediu em seu Instagram que artistas, se manifestem

FolhaPress

Bianca Bin, Maria Fernanda Cândido, Cissa Guimarães e Netinho são alguns dos famosos que usaram as redes sociais na manhã desta terça-feira (7), feriado da Independência, para se posicionar contra ou a favor dos protestos que acontecem pelo país. Os atos foram convocados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e acontecem em diferentes cidades com pedidos de impeachment dos ministros do STF e voto impresso. Em paralelo, acontecem também manifestações contrárias ao presidente.

Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas Roque Clube, que costuma se posicionar contrário a Bolsonaro, pediu em seu Instagram que artistas, celebridades e influenciadores se manifestem “contra o golpe de Bolsonaro” para não serem “cúmplices”. E muitos têm se posicionado. A atriz Bianca Bin desejou “bom dia só para quem é ‘fora Bolsonaro’ e defende a democracia” em seu Instagram. Também pediram a saída do presidente a apresentadora Marina Person e os atores Matheus Nachtergaele e Tuca Andrada.

A atriz Maria Fernanda Cândido e o ator Leonardo Vieira também se mostraram contrários aos atos e postaram o artigo 5º da Constituição que aponta como “crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático”. A apresentadora Cissa Guimarães e a atriz Samantha Schmutz também pediram democracia e a saída do presidente Bolsonaro, e ainda postaram uma foto em referência ao preço do combustível, perto dos “R$ 7 o litro”.

Mas nem todas as manifestações de artistas são contra o presidente Bolsonaro. O ator Humberto Martins desejou “feliz Dia da Independência” no Instagram e acrescentou o lema “Deus, pátria e família”, comumente usado por apoiadores do presidente. O cantor Netinho também mostrou em suas redes sociais um vídeo se preparando para os protestos a favor de Bolsonaro, assim como a atriz Myriam Rios, que postou fotos vestida de verde e amarelo em meio a manifestantes.