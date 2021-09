Famosos lamentam morte do ator Luis Gustavo

“Deixa uma saudade incrível! Para mim fica um vazio no coração! Mas Deus sabe de tudo, descanse em paz”, escreveu o ator Ary Fontoura

Diversos famosos usaram as redes sociais neste domingo (19) para lamentar a morte de Luis Gustavo, aos 87 anos. O ator não resistiu a um câncer no intestino, do qual tratava desde 2018.

A informação foi dada pelo seu sobrinho, o também ator Cassio Gabus Mendes, via redes sociais. “Luis Gustavo! Informo que meu querido Tatá, faleceu hoje, vítima de câncer! Descanse na luz e na paz! Obrigado por tudo, meu amado tio”, escreveu Mendes. “Nossa, que notícia triste, Tatá você se foi. nosso querido Luiz Gustavo. Meu carinho ao Cássio e Tato e à família. Que saudades”, escreveu Boninho, diretor na Globo.

“Luiz Gustavo era sempre a força viva da alegria. Grande colega, generoso, companheiro de todos os momentos, ator importantíssimo na dramaturgia nacional! Como justificar sua ausência? Vai ser difícil substitui-lo. Deixa uma saudade incrível! Para mim fica um vazio no coração! Mas Deus sabe de tudo, descanse em paz”, escreveu o ator Ary Fontoura.

A atriz Carolina Dieckmann lembrou a vivência com o ator e disse que ele e Domingos Montagner estão juntos agora. “ahhhh, Tatá! Você era gentileza e doçura, além do talento extraordinário e um carisma arrebatador. Deus deve estar te dando um daqueles abraços de q vamos sentir mais saudade. Agora você e Domingos estão juntos… e, um dia, estaremos todos”, escreveu a atriz.

O ator Eri Johnson falou sobre o talento de Luis Gustavo. “Nosso querido e talentoso Táta saiu de cena aqui na terra. Foi dar show de interpretação no céu, você foi uma fonte de inspiração para mim, um grande homem, amigo, ator, mestre”, escreveu Johnson