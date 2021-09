Vítima de câncer, ator Luís Gustavo morre aos 87 anos

De acordo com a família, ele lutava desde 2018 com um câncer de intestino. Ele foi vacinado contra a covid-19 em fevereiro deste ano

O ator Luís Gustavo Blanco faleceu neste domingo (19), aos 87 anos. A confirmação veio por publicação do também ator Cassio Gabus Mendes. “Informo que meu querido Tatá, faleceu hoje, vítima de câncer! Descanse na luz e na paz!!! Obrigado por tudo , meu amado tio”, escreveu.

De acordo com a família do artista, ele lutava desde 2018 com um câncer de intestino. Ele foi vacinado contra a covid-19 em fevereiro deste ano, em Atibaia, cidade onde morava.

Ao programa Memória da Globo, Luís declarou seu amor pela comédia. Na comédia, as crianças são meus grandes professores: testei meus personagens com elas, se não riam, o personagem não estava pronto. Não há mestre no mundo que se compare a uma aula dessas”

Luís nasceu em Gotemburgo, na Suécia, em 2 de fevereiro de 1934, e foi pioneiro nas novelas ao interpretar Beto Rockfeller, na novela TV Tupi(1968).