Anitta lança ‘Faking Love’ e diz que sua carreira internacional ‘já deu certo’

“Faking Love é um funk na pegada de quando comecei minha carreira, um funk ‘medoly’, bem pop

Anitta se sente realizada com a carreira internacional, apesar de saber que ainda existe um caminho pela frente. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 15, a cantora falou sobre a volta ao estilo musical, com uma pegada mais ‘melody’, com o single Faking Love.

“Faking Love é um funk na pegada de quando comecei minha carreira, um funk ‘medoly’, bem pop. É como se eu tivesse começando novamente minha carreira musical”, avalia.

O single do feat com a americana Saweetie foi lançado na quinta, 14, mesmo dia em que Adele divulgou nova canção de trabalho. Porém, isso não intimidou a brasileira.

“Minha música entrou logo depois da Adele e eu achei foi ótimo, foi uma baita divulgação no fim das contas. Não tenho medo de artista não, gente! Ninguém vai ficar escutando o mesmo artista 24h por dia. Dá pra me ouvir um pouco, ela também. Temos públicos diferentes e tá tudo bem. Não dou pra trás não”, afirmou.

Neste single, que é o terceiro do álbum, Anitta pretende apresentar um pouco mais do seu próprio estilo aos americanos. “São doses homeopáticas até eu chegar a minha identidade de verdade (sobre a volta ao funk com ‘Faking Love’). ‘Girl From Rio’ foi muito bem no rádio, então, já dá para apresentar algo diferente. A gente achou que era um bom momento para inserir minha cultura agora (nos EUA), aquele funk mesmo do início da minha carreira”, disse.

A próxima música de Anitta será em inglês e não terá feat. “A ideia é ter muito material em inglês para as pessoas me conhecerem, me identificarem como artista”, acrescenta. Em novembro e dezembro, a cantora pretende lançar mais canções dançantes: “Gente, eu vou dançar muito! Estou malhando igual uma louca”, brinca.

Sobre a carreira nos Estados Unidos, ela admitiu que tem investido mais em letras em inglês e que se considera uma ‘novata’. “É um novo início total. O sentimento é o mesmo de começo de carreira no Brasil. Tem vários perrengues e a gente finge que nada aconteceu, sorri e pronto. E é assim que vou chegando nos lugares onde cheguei. Aqui tenho que me portar como uma iniciante que sou. E para mim é importante saber também que sou grande no Brasil”, reflete.

Questionada sobre o que mais pretende em relação ao sucesso internacional, a cantora é enfática: “Já deu certo para mim. Posso ir dormir agora, tirar férias pra sempre, que já deu certo Mesmo que eu tirasse férias eternas agora, eu me consideraria vitoriosíssima”.

Composta por Anitta, Saweetie, Andres Torres, Kaine, Mauricio Rengifo e Ryan Tedder, Faking Love mistura elementos do funk brasileiro, pop e rap, com uma letra sobre o fim de um relacionamento. O clipe terá lançamento nesta sexta-feira, 15, às 16h, no canal da cantora no YouTube.

Sobre a vida nos Estados Unidos, Anitta contou na coletiva de imprensa que consegue sair e se divertir com tranquilidade – algo impensável no Brasil, segundo ela. A cantora até sugeriu uma próxima temporada da série sobre a vida dela na Netflix, agora, mostrando os bastidores da vida em território norte-americano.

“Já estamos falando sobre próxima temporada sim, quero mostrar minha vida aqui. Gente, aqui vou em balada, beijo muito na boca, muito! Aqui vou que vou, é uma loucura! Entro no carro de gente estranha, falo um monte… seria maravilhoso eles filmando isso. No Brasil, não consigo fazer isso”, brincou.

Anitta fez mistério sobre uma música que lançará em janeiro de 2022, em português, e não quis dar spoiler. “Vai ser minha grande música, que eu amo muito, em janeiro. Já estou até falando as datas para obrigar a gravadora a lançar e não vir com papo de que vai adiar e tal. Eu amo e acho que será um hit”, concluiu.

Estadão Conteúdo