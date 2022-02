Família entra na Justiça para vetar detalhes sobre morte de Bob Saget

Segundo o site ABC News, a viúva e as filhas pedem no processo que não sejam divulgadas mais informações sobre a morte de Saget, incluindo fotos, vídeos, áudios e qualquer conteúdo que seja relacionado à autópsia de seu corpo.

A família do ator Bob Saget (1956-2022) entrou na Justiça dos Estados Unidos para pedir que novos detalhes sobre a morte do artista não sejam divulgados. A ação veio por parte de sua ex-mulher, a jornalista Kelly Rizzo, e suas filhas Aubrey, 34, Lara Melanie, 32, e Jennifer Belle, 29, frutos de seu casamento com Sherri Kramer.



Segundo o site ABC News, a viúva e as filhas pedem no processo que não sejam divulgadas mais informações sobre a morte de Saget, incluindo fotos, vídeos, áudios e qualquer conteúdo que seja relacionado à autópsia de seu corpo.



No dia 9 de fevereiro, um mês após a morte do comediante, a família havia divulgado um comunicado explicando que a causa da morte era traumatismo craniano. “Foi concluído que ele acidentalmente bateu a cabeça em alguma coisa, achou que não era nada e foi dormir”, dizia o texto.



No entanto, no dia seguinte, a imprensa internacional divulgou um relatório feito pelas autoridades médicas que examinaram o corpo do astro de “Três É Demais” (1987-1994), e o documento apontava diversas fraturas em seu crânio.



Antes mesmo da divulgação da nota oficial sobre a causa da morte do ator, sites internacionais haviam afirmado que ele teria morrido enquanto dormia. Fontes informaram ao site TMZ que o artista estava “encolhido na cama” quando seu corpo foi descoberto.



Saget foi encontrado morto aos 65 anos em um quarto de hotel em Orlando, em 10 de janeiro. Ele foi descoberto por volta das 16h, e as luzes de seu quarto no Ritz-Carlton Hotel, em Orlando, estavam apagadas.