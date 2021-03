Fábio Jr. pede para cantar no “BBB21” e Camilla se surpreende com irmãos de Fiuk

Os fãs começaram a se animar com a sugestão. “Sei que o Boninho não autorizaria, mas imaginem a cena: Fábio Jr no telão cantando ‘Alma Gêmea’ e diz: ‘Cleo, entre com as alianças. Juliette, eu te aceito como nora!”, escreveu uma internauta

Cleo comemorou muito a liderança conquistada pelo irmão, Fiuk, nesta sexta-feira (12). Mas quem animou mesmo a internet foi o pai deles, Fábio Jr., ao pedir para se apresentar na festa do líder, que o artista ganhará nesta quarta-feira (17). “Alô meu amigo Boninho! Só pra avisar que eu quero cantar na festa do meu filho”, escreveu no Twitter.

Os fãs começaram a se animar com a sugestão. “Sei que o Boninho não autorizaria, mas imaginem a cena: Fábio Jr no telão cantando ‘Alma Gêmea’ e diz: ‘Cleo, entre com as alianças. Juliette, eu te aceito como nora!”, escreveu uma internauta. Já outro brincou que a paraibana aproveitaria o momento para se declarar a Fiuk. “Ô loco! A Juliette vai ser cara dura, imagina quando começar ‘carne e unha, alma gêmea, bate o coração’, aí ela pede o Fiuk em casamento ao vivo”.

Dentro da casa os participantes também se empolgaram com as fotos da família de Fiuk. “Meu Deus, ele é filho de Fábio Jr. mesmo”, disse Gil, aos gritos. Mas foi Camilla quem protagonizou uma situação hilária. Ao ver as fotos da família de Fiuk, a influenciadora questionou se o cantor só tinha quatro irmãos.

“Sim. São quatro. Essas duas são irmãs por parte de pai e mãe”, disse, referindo-se a Tainá e Krizia, filhas de Fábio Jr. com a artista plástica Cristina Kartalian. “Aí, tem a Cleo, que é da Glória, e o Záion, com outra mulher”, explicou Fiuk, sem citar o nome da mãe de seu irmão caçula, Mari Alexandre, com quem se desentendeu no passado.

Chocada, Camilla repetiu a pergunta. “Então, você só tem quatro irmãos?”. E Fiuk, respondeu, com uma piada. “Sim, você achou que eu tinha uma família de 37 irmãos?”. O público se sentiu representado pela dúvida da influenciadora. “Não te julgo Camila eu também achei que ele tinha uns 10 filhos ou mais”, postou uma. “Eu ri tanto da descrença dela. Fábio Jr. pra ela é o Catra”, brincou outra, relembrando o funkeiro, que tinha 32 filhos, quando morreu vítima de um câncer no estômago, em 2018.

As informações são da FolhaPress