Fã autista de Bruno e Marrone participa de almoço com a dupla

Os sertanejos Bruno e Marrone tiveram a oportunidade de participar, no último sábado (06), de um almoço com um de seus maiores fãs: Ricardo. O influenciador autista ficou famoso nas redes sociais depois que vídeos seus narrados por sua mãe, Dalva, viralizaram nas redes sociais. Grande admirador da dupla, Ricardo expressou seu desejo de um jantar com os sertanejos durante um de seus vídeos. A dupla realizou o desejo do fã e compartilharam o momento nesta quarta-feira (10).

Assim que os encontrou, Ricardo não escondeu seu jeito único e cativante no encontro. “Você que é o Ricardo?”, indaga Marrone. “Sou eu, Ricardo! Sou filho da Dalva!”, afirma o influenciador. No almoço, diversos assuntos foram abordados. A conversa contou com gostos pessoais, experiências e muita alegria.

No pedido, Ricardo expressou outro desejo: Que os dois pagassem a conta! Ao fim do almoço, eles ainda brincaram com o pedido. “E quem vai pagar essa conta aqui?”, questionaram. Em resposta, Ricardo respondeu: “O Bruno e Marrone! Acertei”.

“Querido Ricardo, nós, Bruno e Marrone, queremos expressar nossa mais profunda gratidão pelo seu carinho. Saber que você nos acompanha nos deixa muito felizes”, escreveu a dupla, no vídeo divulgado.