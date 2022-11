Warner Bros. Discovery confirma participação na CCXP22 e revela atrações imperdíveis

O melhor do cinema e do streaming estará no maior evento de cultura pop do mundo com programação dedicada aos fãs da DC com filmes, séries, cartoons, animação, esportes, games e mais

Desde 2019, os fãs aguardam ansiosamente a próxima CCXP presencial e agora, a Warner Bros. Discovery tem o prazer de anunciar sua participação na edição deste ano, com conteúdo novo e exclusivo e experiências imersivas para os fãs de algumas de suas marcas favoritas, incluindo Warner Bros. Pictures e HBO Max, com atividades que vão agitar o evento.

Com um estande recheado de sucessos, a HBO Max chega à sua primeira CCXP presencial com um espaço que homenageia grandes lançamentos do ano e também franquias já conhecidas e amadas pelos fãs, incluindo conteúdo esportivo – entre os grandes sucessos na audiência do streaming no Brasil.

Na CCXP, os visitantes podem esperar experiências imersivas e sensoriais de A CASA DO DRAGÃO, lançamento do ano na HBO e na plataforma que quebrou recordes de visualizações; RICK AND MORTY, a animação favorita do público adulto; IRMÃO DO JOREL, a joia do Cartoon Network que mostra a divertida saga da família brasileira e move legiões de fãs da Vovó Juju; UEFA CHAMPIONS LEAGUE e PAULISTÃO, as ofertas de esporte ao vivo da plataforma de streaming, provando que o Brasil é sim o país do futebol; e, finalmente, THE LAST OF US, a produção derivada do jogo de sucesso no mundo todo. A história se passa 20 anos após a destruição da civilização moderna. Joel, um sobrevivente experiente, é contratado para contrabandear Ellie, uma garota de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho logo se torna uma jornada brutal e dolorosa, pois ambos devem atravessar os EUA e depender um do outro para sobreviver.

A marca também terá uma agenda paralela de atividades no evento: material exclusivo sobre produções originais locais, convidados especiais como atores, criadores e diretores, bate-papos, intervenções artísticas e muito mais.

Mantendo a tradição das últimas edições da CCXP, a Warner Bros. Pictures traz uma série de atrações interativas dos mais aguardados lançamentos no cinema, promovendo uma verdadeira imersão no universo da Warner Bros.

Os fãs poderão aproveitar a interatividade do espaço voltado aos filmes do Universo DC com atividades dedicadas aos longas SHAZAM! FÚRIA DOS DEUS, THE FLASH e AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO.

Outro destaque do estande será a ativação da nova aventura da Warner Bros. com o ícone global BARBIE, que permitirá aos participantes uma viagem pelo universo cor-de-rosa do filme.

Para completar, durante os quatro dias de evento, o auditório do estande também terá debates e conversas com influenciadores e fãs de diversas propriedades e franquias da Warner, como DC e HorrorVerse, além de bate-papos focados nos próximos lançamentos de cinema, entre outros.

A CCXP22 acontece de 01/12 a 4/12 na São Paulo Expo.

