Visita orientada enaltece a democracia após ataques a obras de arte

Projeto ‘Imagem Contemporânea’ exibirá, neste sábado (14), no Museu Nacional da República, 180 obras de 100 artistas que compõem uma ode à retomada cultural

Em tempos de ataques à democracia e uma semana após depredação de patrimônio e destruição de obras de arte no coração da capital federal, o projeto “Imagem Contemporânea” vem para amenizar os golpes à arte e enaltecer o regime democrático brasileiro. O Imagem Contemporânea exibirá, neste sábado (14), no Museu Nacional da República, 180 obras de 100 artistas que compõem uma ode à retomada cultural.

O Imagem Contemporânea faz parte da mostra “Brasil Futuro – Formas da Democracia”. No projeto, a escritora e historiadora Lilia Schwarcz, ao lado de Rogério Carvalho, Márcio Tavares e Paulo Vieira, propõem um recorte curatorial com questionamentos formais e históricos sobre os limites da democracia brasileira. “O termo ‘futuro’ no título da exposição tem a ver com a ideia de que democracia é sempre um projeto em aberto, a ser aperfeiçoado. Essa é ao mesmo tempo a beleza e a dificuldade da democracia”, destaca Lilia.

A exposição apresenta três núcleos. São eles:

“Retomar Símbolos”, que enaltece a democracia e busca resgatar símbolos nacionais;

“Decolonialidade”, unindo artistas mulheres, negros, povos originários e LGBTQIA+ em uma vasta gama de olhares;

“Somos Nós”, refletindo sobre a riqueza de etnias, gêneros, regionalidades e linguagens presentes no continente Brasil.

O idealizador da mostra Brasil Futuro, Renato Acha, ressalta a importância do movimento em meio aos ataques de terroristas ocorridos em Brasília. “Foi planejada uma visita focada na mostra que une futuro e democracia. O presente traz à tona a necessidade de debater tanto o contexto curatorial quanto os recentes acontecimentos que feriram a matéria e o espírito do povo brasileiro”, conta. “Vamos voltar como Fênix para transcender este dia tétrico em que a arte na Praça dos Três Poderes foi vandalizada. A visita vai reafirmar o poder da democracia e da liberdade de expressão”, projeta.

Foto: Jacqueline Lisboa/Divulgação

Serviço

“Imagem Contemporânea”

Data: 14 de janeiro de 2023, às 15 horas

Local: Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul)

Valor da visita orientada: R$ 125,00 por pessoa

Pagamentos via PIX. Chave: [email protected]

Inscrições: (61) 99326-6390 (WhatsApp) e [email protected]

Classificação indicativa: Livre

Informações: (61) 99326-6390