Retrato que Lucian Freud fez de sua filha pode atingir até R$ 124 milhões em leilão

São Paulo – SP

Um retrato feito por Lucian Freud de um de seus filhos, que não é exibido em público há mais de 20 anos, pode atingir até 20 milhões de libras, cerca de R$ 124 milhões, quando for leiloado na próxima semana pela Sotheby’s.

A pintura a óleo “Ib Reading”, executada em 1997, resultou de mais de 70 sessões de Isobel Boyt no estúdio do artista em Londres. A tela mostra Boyt lendo um livro, com as pernas esticadas e os pés descalços sobre uma cadeira.

“A genialidade de Freud foi apresentar em sua obra a totalidade do eu em todas as suas variações complexas. Evocando a relação entre pai e filha, artista e modelo, o presente trabalho ilumina a maestria de Freud no gênero do retrato”, diz um texto no site da casa de leilões.

O retrato está em uma coleção particular desde que foi adquirido, logo após sua conclusão. Foi exibido pela última vez para o público em uma exposição em Nova York, em 2000, e nunca foi mostrado no Reino Unido.

O artista morreu em 2011, aos 88 anos.