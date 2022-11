Projeto aborda a relação entre as artes visuais e a arquitetura de Brasília

Foram produzidos 10 minidocumentários e uma publicação digital, além de uma exposição no MAB que vai até 13 de fevereiro

A ligação de Brasília com a arquitetura e as artes visuais é notada em cada traço do projeto urbanístico de Oscar Niemeyer e de Lucio Costa, no grafismo de Athos Bulcão e nos vitrais de Marianne Peretti espalhados pela cidade. Apesar dessa relação tão evidente, a capital ainda era carente de um conteúdo relacionado ao tema em formato audiovisual e digital de acesso gratuito. Para suprir essa demanda surge o Index: Arte Cidade Identidade (Fase 1), até o dia 13 de fevereiro, no Museu de Arte de Brasília (MAB).

O projeto Index: Arte Cidade Identidade (fase 1), realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), é composto por 10 minidocumentários e uma publicação digital, que apresentam um panorama da relação entre o desenvolvimento das artes visuais e da arquitetura brasiliense com a formação da identidade da cidade, valorizando os processos e os agentes. Os materiais ficarão disponíveis de forma online para consulta pública e como acervo informativo.

Cada minidocumentário tem uma linguagem própria e poética para retratar um personagem relacionado à temática. Participam dos conteúdos, os artistas Adriana Vignoli, Azul Rodrigues, Pedro Gandra, Lis Marina Oliveira, David Almeida, Rômulo Barros e Matias Mesquita, além dos pesquisadores Carlos Lin, Gabriela Izar e Angélica Madeira.

Composta por 186 páginas, a publicação digital traz a transcrição das entrevistas, além de textos críticos e imagens sobre o assunto. Para tornar a pesquisa o mais acessível possível, todo o conteúdo é bilíngue e adaptado para deficientes auditivos e visuais, com audiodescrição, legendas descritivas e tradução e interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Os conteúdos podem ser acessados no site oficial da Galeria Index.

Serviço

Lançamento do projeto Index: Arte Cidade Identidade (fase 1)

Quando: até 13 de fevereiro

Onde: Museu de Arte de Brasília – MAB (SHTN Trecho 1, projeto Orla Polo 03, Lote 05)

Entrada gratuita

Mais informações nas páginas oficiais do projeto e no site da Galeria Index (https://galeriaindex.com/)