Museu Nacional recebe exposição que homenageia os 100 anos do rádio no Brasil

Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal estarão representados na Mostra Rádio em Movimento, em exibição a partir da próxima quarta-feira (16) às 11h, em Brasília. Promovida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a exposição no Museu Nacional da República é uma homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil e da Semana de Arte Moderna e ficará aberta ao público até o dia 27 de novembro, quando a Associação completa 60 anos de fundação.

“As duas datas mudaram para sempre a história e a cultura do nosso país. É o rádio através do tempo e a arte através do rádio”, comemora o presidente da Abert, Flávio Lara Resende.

A cerimônia de inauguração da Mostra terá a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Claudio Santoro, que interpretará obras musicais que marcaram as décadas do rádio no Brasil. Crianças e adolescentes de escolas de Brasília também foram convidados para prestigiar o evento.

A escolha dos 27 rádios modelo capelinha que estarão expostos foi feita por votação popular. Cada unidade da Federação convidou três artistas plásticos locais para estilizar os aparelhos, com lembranças da importância do rádio na vida dos autores e a relação com a cidade em que vivem. No total, foram mais de 65 mil votos em 81 obras artísticas.