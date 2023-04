Museu da Casa Brasileira vai para a Casa Modernista

Hoje, estão na atual sede do MCB cerca de 1.400 peças, sendo 450 oriundas da coleção Crespi Prado

O Museu da Casa Brasileira (MCB) vai deixar o Solar Fábio Prado, no número 2.705 da Avenida Brigadeiro Faria Lima – onde está desde o começo da década de 1970 – e deve ocupar a Casa Modernista, projetada pelo arquiteto Gregori Warchavchik, na Vila Mariana, em São Paulo. A Fundação Padre Anchieta vai retomar o imóvel, até o final de abril.

Hoje, estão na atual sede do MCB cerca de 1.400 peças, sendo 450 oriundas da coleção Crespi Prado, doadas pela viúva do ex-prefeito Fábio Prado à Fundação. Elas vão permanecer no Solar, ou seja, a coleção será desmembrada e as outras 940 peças, que pertencem ao Museu da Casa Brasileira, devem ir para uma reserva técnica ou até mesmo para o Museu do Ipiranga.

Segundo a secretária estadual de Cultura, Marília Marton, a reforma deve custar cerca de R$ 25 milhões. A secretária afirmou que tem se reunido com interessados da iniciativa privada para patrocinar as obras da nova sede do MCB.

EXPOR

Ainda segundo a secretária, não está descartada a hipótese de expor o acervo ou parte dele em outras instituições culturais do governo do Estado, algo que já aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa, após o incêndio de 2015.

A desocupação do imóvel estava prevista, pois não foi renovada a concessão de comodato do Solar que pertence à FPA. A parceria poderia ser renovada até 2026, mas, segundo ambos, já estava na hora de o MCB ter “sua casa própria”, afirmou o seu diretor, Giancarlo Latorraca.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.