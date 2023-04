Memorial TJDFT lança exposições de pinturas e mandalas têxteis na última semana de abril

A abertura do evento será presencial, no dia 28 de abril, às 15h, no Memorial TJDFT, localizado no Fórum de Brasília

O Memorial TJDFT – Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte será palco de mais um evento previsto no calendário de 2023. Dessa vez, ocorrerá a exposição “De Natividade à Brasília”, do artista Rafael Cerqueira, e “Sons em Fios: Mandalas Têxteis”, do artista e servidor do TJDFT, Marcos Félix. A abertura do evento será presencial, no dia 28 de abril, às 15h, no Memorial TJDFT, localizado no Fórum de Brasília, bloco A, 10º andar.

De Natividade à Brasília

A obra do estudante de Direito Rafael Cerqueira é produzida com técnicas de pintura acrílica sobre tela e aquarela em papel. A exposição retrata a impressão do artista em dois ambientes antagônicos: o da capital do Brasil, lugar em que nasceu, e o do interior de Tocantins, de onde são naturais os seus pais.

Sons e Fios: Mandalas Têxteis

A exposição do músico e servidor do TJDFT, Marcos Félix, contará com 13 mandalas têxteis feitas com diversos tipos de linhas. As obras foram inspiradas em músicas de Tom Jobim (Retrato em Branco e Preto), Pixinguinha (Rosa), Caetano Veloso (O Leãozinho) e outras.

Com informações do TJDFT