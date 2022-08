Maria Paula Fidalgo mistura dança e massagem em oficina na exposição de Van Gogh

A atriz, psicóloga e terapeuta ocupacional participa do Arte em Movimento neste sábado (3/9), no ParkShopping, das 8h às 9h

Múltipla como só ela, a atriz, psicóloga e terapeuta ocupacional Maria Paula Fidalgo ministra uma oficina de dançagem como parte da programação do Arte em Movimento da exposição Beyond Van Gogh neste sábado (3/9), no ParkShopping. O evento ocorre das 8h às 9h.

Beyond Van Gogh já é sucesso em Brasília, com milhares de ingressos vendidos. Para conectar ainda mais o público ao trabalho do artista holandês, o projeto Arte em Movimento promete uma imersão para dentro de si, com aulas de ioga, dança e meditação ministradas por mestres da área – tudo em meio à beleza das projeções das obras de arte.

Formada há mais de 20 anos em medicina chinesa pelo Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro (IARJ), Maria Paula agrega mais esta área de estudo a seu extenso currículo, que inclui um mestrado em psicologia na Universidade de Brasília (UnB) e uma trajetória de sucesso na TV e no cinema, em programas como Casseta & Planeta, A liga e Radical Chic.

Dançagem, segundo Maria Paula, é uma técnica criada por ela, que mistura, como o nome sugere, técnicas de massagem com dança. “A gente faz movimentos que estimulam o fluxo de energia para promover a saúde dos órgãos internos. Cada alongamento de articulação estimula um meridiano por onde circula a energia dos órgãos”, explica.

“Além de benéfica para a saúde, a técnica é também muito divertida, porque permite toques específicos na outra pessoa, como toques percussivos e de deslizamento”, revela a artista, segunda a qual a massagem pode ser aplicada tanto em si mesmo, quanto em outra pessoa, e pode elevar a experiência na galeria dedicada a Van Gogh.

“É mais um estímulo para a exposição. Já temos o estímulo visual e o estímulo sonoro lá dentro, então é uma experiência sensorial muito completa com mais essas práticas corporais que despertam o toque e o olfato. Então vai ser realmente uma jornada para o autoconhecimento”, observa.

Maria Paula espera colecionar boas lembranças. “Cada um vai poder levar para casa memórias interessantes de um lugar maravilhoso, com a obra de um artista incrível, porque o Van Gogh é genial, e ao mesmo tempo a atividade é uma prática divertida e estimulante.”

ARTE EM MOVIMENTO

A Vip Experience – Arte em Movimento permitirá ao participante trabalhar a mente e corpo em meio a projeções de mais de 350 obras do gênio da pintura. Uma experiência multissensorial de áudio e vídeo que, somada à execução das práticas, transformará a oportunidade em algo único e inesquecível.

Programação

3/9 – Maria Paula Fidalgo – Dançagem, mistura de dança com massagem

10/9 – Aline Sugai – Prática corporal

17/9 – Fernanda Cunha – Ioga Dance

18/9 – Tadashi

24/9 – Ballet Health

SERVIÇO

Data: De 4/08 a 30/10/2022

Local: Estacionamento Privado do ParkShopping

Endereço: SMAS Trecho 1 – Guará, Brasília – DF

Horário: Segunda a Sábado: 10h às 22h

Domingos e Feriados: 10h às 20h

Classificação Etária: Livre. Menores de 12 anos entram acompanhados. *Sujeito à alteração por decisão judicial.