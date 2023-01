Frida Kahlo e Banksy terão mostras imersivas em São Paulo

Entre projeções digitais, a mostra é composta por coleções de fotografias históricas, filmes originais, ambientes digitais e instalações artísticas

São Paulo – SP

O ano de 2023 mal começou e uma tendência já é certa em São Paulo: as exposições imersivas. No mês de fevereiro, a partir do dia 1º, a capital paulista recebe mostras dos artistas Frida Kahlo e Banksy realizadas ao mesmo tempo no shopping Eldorado.

“Frida Kahlo – A Vida de um Ícone”, que fez sucesso na Europa e América do Norte e estreou no Brasil na Bahia em 2022, traz um retrato da vida e da arte de uma das artistas mais influentes do mundo.

Entre projeções digitais, a mostra é composta por coleções de fotografias históricas, filmes originais, ambientes digitais, instalações artísticas, como uma espécie de altar com velas e flores e uma enorme foto da mexicana, além de itens de colecionador.

Do outro lado, “The Art of Banksy: Without Limit” desembarca em São Paulo depois de fazer sucesso por Europa, Austrália e Estados Unidos. A exposição do artista de rua britânico, que permanece em anonimato, exibe para o público espaços com várias experiências e mais de 160 obras distribuídas por 14 ambientes. Um deles é uma sala dedicada à Ucrânia, com as provocações que o artista fez pelas ruas do país que está em guerra com a Rússia.

Apesar de estarem no mesmo shopping, são duas exposições independentes, apresentadas de forma separada.

As mostras não trazem obras de verdade, como dita a moda das exposições imersivas.Assim como aconteceu com a exposição de Monet, que deu o que falar em São Paulo no ano passado, as mostras imersivas são sempre feitas com grandes projeções e especialmente voltadas para viralizar nas redes sociais. Por isso, e por abordarem artistas grandes como Frida Kahlo e Banksy, a procura por ingresso pode ser grande e ter até fila de espera. Eles já estão à venda no site da Eventim a partir de R$ 170.

FRIDA KAHLO – A VIDA DE UM ÍCONE; THE ART OF BANKSY: WITHOUT LIMIT

Quando: De 1º/2 a 30/4

Onde: Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, região oeste

Preço: A partir de R$ 170

Ingresso: https://www.eventim.com.br/fridakahloInsgresso e https://www.eventim.com.br/artofbanksy