Felipe Zorzeto e Marcella Schiavoni estreiam na CASACOR Brasília com Studio do Designer

A proposta do ambiente criado pela dupla à frente do escritório Studio Varanda é promover um espaço de contemplação e criação

Um universo de criação. É com esse conceito que a dupla Felipe Zorzeto e Marcella Schiavoni, do escritório Studio Varanda, criou o ambiente Studio do Designer, que integra a 30ª CASACOR Brasília até o dia 2 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha. Em sua estreia na mostra, o casal mergulhou no tema desta edição – Infinito Particular – para criar o espaço de 45m², que aposta em um ambiente de experimentação, criação e contemplação, como os próprios profissionais teriam em sua casa. Um verdadeiro convite a soltar a imaginação.

Com um projeto atemporal como deve ser um espaço de criação, o objetivo foi apostar em mobiliário de design e obras de arte, que inspiram a criação, mas sem deixar de estar atento às tendências da arquitetura e do design. A ideia foi trazer materiais que já existem, mas de forma contemporânea. Uma das apostas é no piso de ardósia em tamanhos e paginação completamente diferentes do usual, justamente para exaltar a beleza e o valor que os materiais naturais carregam por décadas, fornecido pela Ikê Pedras.

A integração dos ambientes e sua flexibilidade também estão presentes, com um mobiliário solto, tendência do novo habitar contemporâneo pós-pandêmico, de espaços unidos e versáteis. Grandes nomes do design brasileiro assinam o mobiliário, como Jader Almeida, Sérgio Rodrigues, Bernardo Figueiredo e Guilherme Wentz, que se misturam a criações autorais do próprio Felipe. São peças fornecidas pela Hill House, que também cedeu as luminárias assinadas por Guilherme Wentz e Estúdio Rain. Objetos do acervo pessoal do casal completam o ambiente.

Foto: Edgard Cesar

O projeto do Studio Varanda à CASACOR Brasília 2022 imprime o conceito dos profissionais. Felipe e Marcella querem mostrar como a arquitetura e o design podem influenciar no processo criativo e na imaginação de diferentes profissionais.

Sobre o Studio Varanda

Fundado pelo casal Marcella Schiavoni e Felipe Zorzeto, o escritório Studio Varanda existe desde 2017 e atua no desenvolvimento de projetos de arquitetura e interiores, tanto residenciais quanto comerciais.

Hoje, além da equipe de projetos, o escritório tem a equipe de obras Varanda Engenharia, liderada pelo engenheiro Thiago Schiavoni. Felipe tem ainda uma empresa de mobiliário autoral que leva seu nome, Felipe Zorzeto Design.

Mais do que projetos, o escritório quer contar histórias dos clientes por meio de uma arquitetura atemporal e personalizada. Como uma varanda, que faz a conexão entre o interno, ou seja, as ideias da expertise dos arquitetos, com o externo, o cliente e sua identidade.