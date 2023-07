FAB promove exposição de 150 anos de Santos Dumont

Exposição contará com uma réplica do Demoiselle, avião desenvolvido por Dumont e que voou pela primeira vez em 1907

A Força Aérea Brasileira (FAB) promove, durante a primeira quinzena de agosto, uma exposição alusiva ao sesquicentenário de nascimento de Santos Dumont, Pai da Aviação e Patrono da Aeronáutica brasileira. A mostra será instalada no shopping Conjunto Nacional e ficará aberta à visitação pública entre os dias 01 e 15, das 9h às 22h, de segunda-feira a sábado, e das 12h às 20h, aos domingos.

A exposição contará com uma réplica do Demoiselle, avião desenvolvido por Dumont e que voou pela primeira vez em 1907. Além disso, também apresentará aos visitantes 30 painéis que narram a trajetória do inventor brasileiro.

Serviço:

Exposição alusiva ao sesquicentenário de nascimento de Alberto Santos Dumont

Local: Conjunto Nacional – SDN, CNB, Asa Norte, Brasília-DF

Data e horário: de 01/08 a 15/08, das 9h às 22h (de segunda-feira a sábado) e das 12h às 20h (domingo)